El PPdeG denuncia un «perjuicio» de casi 1.000 millones para Galicia con la nueva financiación autonómica

El PPdeG ha insistido este lunes en rechazar la propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno central, al considerar que supondría un "perjuicio para los gallegos de casi mil millones de euros", que se traduciría en "menos recursos" para los servicios públicos.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la viceportavoz parlamentaria del PPdeG Cristina Sanz ha explicado que esta cifra de pérdidas se reparte entre "600 millones de incremento de deuda" por la condonación planteada a las autonomías "y 305 millones de euros menos que la media de las comunidades autónomas de régimen común" que supuestamente corresponderían a Galicia.

Sanz ha criticado el modelo propuesto tanto por el fondo como por la forma y ha lamentado que "no responde a los intereses generales, ni busca mejorar la financiación, sino que responde exclusivamente a la necesidad de mantener una débil mayoría parlamentaria basada en las exigencias del independentismo".

Por eso, ha advertido que ni el PPdeG ni la Xunta van a aceptar esta reforma del sistema de financiación, que se iba a abordar en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado mes de julio y que finalmente fue aplazada por el Gobierno al 4 de septiembre, recogiendo la petición de las comunidades autónomas del PP.

La diputada nacionalista ha celebrado que esta convocatoria fuese aplazada porque era "una petición razonable" para disponer de toda la información y poder "analizar con rigor una propuesta que condicionará el futuro de los servicios públicos durante muchos años".

Pero también ha advertido de que el aplazamiento de la negociación "no resolverá el problema" si el Gobierno central mantiene en septiembre la misma propuesta, que es "profundamente injusta para Galicia", ha afirmado.

El PPdeG planteará iniciativas en el Parlamento gallego para defender esta postura porque, según ha especificado Sanz, el modelo planteado resulta especialmente perjudicial para la comunidad ya que, pese a representar Galicia casi el 6 % de la población nacional, los recursos adicionales que se le asignarían "son solo el 2,4 % del total".

En general, se trata de "injustos criterios de reparto", ha concluido, por lo que, de aprobarse esta propuesta "injusta, arbitraria e insolidaria", Galicia "afrontaría la peor financiación de toda su historia" y se crearían "comunidades de primera y de segunda".

"La financiación singular de Cataluña representa una nueva cesión política del presidente del Gobierno a sus socios independentistas", según Sanz, que atribuye esta postura no a un debate técnico ni fiscal, sino a una "cesión política que altera los principios básicos" sobre los que se asienta la financiación autonómica.

"Confusión" con los programas de ayudas de la Xunta

Por otra parte, respecto a las críticas de BNG y PSdeG por la reducción en el programa de Respiro Familiar para cuidadores de personas dependientes o las limitaciones del Bono Concilia para la atención a los hijos durante el período de vacaciones de verano, Sanz ha considerado que "hay un poco de confusión".

Así, ha indicado que el Bono Concilia, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, es para contratar cuidadores o para acudir a "campamentos que no estén financiados", por lo que quedan fuera los municipales, ya que la Xunta aporta, a través de Plan Corresponsables, 7,5 millones de euros para que los ayuntamientos hagan campamentos de verano.

Noticias relacionadas

Y, por lo que se refiere a las ayudas del Respiro Familiar, ha justificado que la Xunta ha calculado una dotación que "será suficiente" y existen otras medidas como el Bono Cuidado para quienes atienden a los dependientes en su casa, del que "se están beneficiando 40.000 gallegos", ha destacado.