La vuelta al cole se dispara en Galicia: 414 euros por alumno y la mayor subida de España

Las familias gallegas gastarán de media 414 euros por alumno en la vuelta al cole este año, un desembolso que aumenta un 2,65% con respecto al año anterior y que convierte a Galicia en la comunidad donde más se encarece el regreso a las aulas. De este gasto, cerca de 226 euros se destinarán a los uniformes, que suben un 3,7%, mientras que otro de los principales desembolsos serán los libros de texto, con una media de 188 euros por alumno.

En el conjunto de España, el gasto necesario para completar la cesta escolar básica con libros de texto en papel se sitúa este año en 505,16 euros por alumno, lo que supone un incremento del 1% respecto al año pasado y, en comparación con 2022, un encarecimiento del 19%, según se desprende de un análisis de precios realizado por el comparador Idealo.

Si se compara esta situación con la de hace cuatro años, se observa que el desembolso actual de las familias se ha encarecido alrededor de 80 euros por alumno. De esta forma, aunque el incremento interanual sea moderado, el coste de la vuelta al cole se mantiene en niveles notablemente superiores a los de 2022.

El material escolar que más sube de precio

Pese a esta subida de precios, la cifra de este año se mantiene contenida debido a que el incremento registrado en determinados artículos se ve compensado por la rebaja de precios en otras categorías, según explica Idealo.

En concreto, las mayores subidas de precio en 2026 se registran en las mochilas, que se encarecen un 11,25%; la papelería, que sube un 5,26% hasta situarse en una media de 50,80 euros; y los libros de texto en papel, cuyo coste aumenta un 1,6% hasta alcanzar los 371,73 euros.

Por el contrario, el gasto en equipamiento deportivo registra descensos. El precio del chándal baja un 19%, hasta los 20,97 euros, mientras que el calzado deportivo se abarata un 9%, hasta situarse en 28,93 euros.

Esta compensación entre las distintas partidas permite contener la media global, aunque desde la entidad advierten de que "el gasto se estabiliza, pero lo hace en un escalón más alto".

"La diferencia resulta especialmente relevante para las familias porque refleja una realidad que va más allá de la subida de un año a otro: aunque la inflación se modere, los precios no vuelven automáticamente a los niveles anteriores", ha señalado el director de Comunicación de Idealo, Kike Aganzo.

Consejos para reducir el gasto de la vuelta al cole

Desde la plataforma de análisis recomiendan a las familias adoptar varias medidas para ahorrar en la vuelta al cole, como planificar las compras con antelación, hacer un seguimiento de las ofertas, reutilizar material de cursos anteriores y recurrir a productos de segunda mano. Estas estrategias pueden ayudar a mitigar el impacto económico que supone para los hogares el inicio del nuevo curso escolar.