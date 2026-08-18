Detenido en A Coruña tras robar un billete de 50 euros a una octogenaria con problemas de movilidad

La Policía Nacional ha detenido al autor de un robo con violencia a una mujer octogenaria en una céntrica calle de la ciudad de A Coruña. El 091 ha informado este martes de que el robo ocurrió al mediodía del lunes 17 de agosto, en el momento en que una anciana salía de su domicilio situado en la calle Emilia Pardo Bazán. Cuando se encontraba ya en la vía pública, la cuidadora de esta mujer le entregó un billete de 50 euros, que la víctima sujetó en su mano mientras agarraba el andador que necesita para caminar.

Fue en ese momento cuando apareció un hombre que, sin mediar palabra, apretó la mano de la anciana con la intención de que soltase el billete y, a continuación, tiró de su brazo y la zarandeó con violencia para coger el dinero y huir a la carrera. Un hombre que trabaja en un establecimiento de la zona salió a la calle para perseguir al ladrón junto a otro viandante. Fue este hecho el que alertó a un indicativo de la Unidad de Prevención y Reacción que patrullaba en su vehículo la zona.

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Así, los policías iniciaron a pie una persecución del ladrón, al que lograron interceptar y comprobar que llevaba el billete sustraído en su mano. Fue detenido en ese momento como autor de un robo con violencia.