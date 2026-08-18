Galicia afronta este martes otra jornada de calor extremo: estas son las zonas donde más subirán los termómetros

Galicia afronta este martes una nueva jornada de calor extremo, con buena parte de la comunidad bajo algún nivel de aviso de MeteoGalicia. El episodio tendrá su máxima expresión en Valdeorras, donde el organismo meteorológico gallego ha activado el nivel rojo por temperaturas que pueden superar los 42 grados. El máximo nivel dentro del sistema de avisos estará activo entre las 15.00 y las 21.00 horas de la jornada de hoy.

El calor será también muy intenso en otras áreas del sur de la comunidad. MeteoGalicia mantiene el nivel naranja en el Miño de Ourense, la montaña de Ourense, el interior de Pontevedra y las Rías Baixas, donde las temperaturas podrán alcanzar o superar los 37 grados en diferentes puntos.

En Pontevedra, el aviso naranja se extiende por todo el litoral y las Rías Baixas, además de la zona del Miño. Entre los municipios afectados figuran Vigo, Baiona, Bueu, Cangas, O Grove, Marín, Moaña, Nigrán, Pontevedra, Redondela, Sanxenxo y Vilagarcía de Arousa, entre otros. En el Miño pontevedrés están incluidos, entre otros, Tui, Tomiño, O Porriño, Ponteareas, Salvaterra de Miño, A Guarda y A Cañiza. En el caso de Vigo, MeteoGalicia prevé máximas de 37 grados o más y mantiene el aviso naranja entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Ourense concentra el mayor riesgo

El mapa de avisos dibuja el escenario más extremo en la provincia de Ourense. En el Miño de Ourense, MeteoGalicia ha activado el nivel naranja, con temperaturas que podrán alcanzar valores muy elevados. El aviso afecta a municipios como Ourense, Barbadás, A Arnoia, Beade, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Padrenda, Pereiro de Aguiar, Punxín, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén, entre otros. A esta zona se suma Valdeorras, que queda en el nivel rojo y será el principal foco de calor de toda Galicia. También permanecen bajo aviso naranja otras áreas del sur y del este de Ourense.

El nivel de alerta baja a amarillo en el suroeste de A Coruña y en el Miño de Pontevedra, mientras que otras áreas del interior de Lugo también estarán afectadas por temperaturas elevadas. El contraste térmico, pues, será notable. Frente a los más de 40 grados que podrán alcanzarse en las zonas más castigadas del interior, las temperaturas serán bastante más contenidas en el norte y en el litoral coruñés. Santiago alcanzará los 34 grados, mientras que A Coruña rondará los 26ºC de máxima y Ferrol y Oleiros se situarán alrededor de los 30.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en trece comunidades autónomas, ocho de ellas con nivel naranja por riesgo importante debido a las altas temperaturas. En Galicia, las áreas más castigadas serán precisamente las que habitualmente concentran los valores más elevados durante los episodios cálidos.

El episodio se explica por la persistencia de una masa de aire muy cálido sobre la comunidad y de una situación atmosférica estable. MeteoGalicia señala que las altas presiones y la entrada de aire cálido están favoreciendo este episodio de temperaturas excepcionalmente elevadas.

La situación exige especial precaución durante las horas centrales del día, sobre todo en las zonas bajo aviso naranja y rojo. Sanidade recomienda hidratarse aunque no se tenga sed, evitar la exposición directa al sol y las actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a las personas mayores, menores y otros colectivos vulnerables.

Desplome térmico en los próximos días

El episodio de calor empezará a perder fuerza a partir de este miércoles, cuando las temperaturas máximas tenderán a descender, especialmente en el interior. El organismo meterológico gallego apunta a un cambio de patrón en los próximos días, con más nubosidad, un aumento de la inestabilidad y posibilidad de chubascos, frente al calor achicharrante que domina este martes.

El descenso será más apreciable en las máximas, mientras que las mínimas también tenderán a suavizarse. La evolución dejará atrás progresivamente las temperaturas extremas de este martes y devolverá a Galicia un ambiente más próximo a los valores habituales del verano.

El litoral será además una de las primeras zonas en notar el cambio, con mayor presencia de brumas y nieblas costeras, mientras que en el interior no se descarta que la inestabilidad pueda dejar algún chubasco, especialmente a medida que avance la semana.

Concretamente, en Santiago MeteoGalicia prevé un descenso acusado de las temperaturas, con una máxima de alrededor de 26 grados y una mínima de 14 este miércoles, varios grados menos que durante las jornadas de mayor calor. La previsión apunta además a chubascos, que podrían ser localmente intensos, especialmente en algunos momentos del día. El cambio continuará el jueves, cuando la máxima en la capital gallega se mantendrá también alrededor de los 22 grados, aunque con una probabilidad de precipitación más irregular.