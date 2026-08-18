Incendio en A Gudiña (Ourense): ocho aviones y cinco helicópteros para controlar un fuego de 10 hectáreas

Efectivos de extinción trabajan desde el mediodía para controlar un incendio forestal declarado en el municipio ourensano de A Gudiña. Hasta el momento, se han movilizado ocho aviones y cinco helicópteros, además de numerosos medios terrestres.

El fuego se inició alrededor de las 12.00 horas en la parroquia de Carracedo da Serra y permanece activo. La superficie afectada se estima, por ahora, en 10 hectáreas.

Hasta la zona se han desplazado, de forma acumulada, un técnico, cuatro agentes, ocho brigadas, tres motobombas, una pala, ocho aviones y cinco helicópteros. En el operativo participan medios autonómicos y del Gobierno central. Por parte de este último, se ha movilizado una brigada de refuerzo integrada por 18 bomberos y dos helicópteros.

El incendio se produce en una jornada marcada por el calor extremo en la provincia de Ourense. MeteoGalicia mantiene un aviso naranja por altas temperaturas en esta zona, mientras que Valdeorras permanece en nivel rojo y se perfila como el principal foco de calor de Galicia. Asimismo, otras áreas del sur y del este de Ourense permanecen bajo aviso naranja.

Las elevadas temperaturas complican las labores de extinción, mientras los equipos trabajan con un amplio despliegue de medios aéreos y terrestres para contener el avance de las llamas y controlar el incendio.