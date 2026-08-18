Incendio en A Gudiña (Ourense): ocho aviones y cinco helicópteros para controlar un fuego de 10 hectáreas
El incendio se declaró alrededor de las 12.00 horas en Carracedo da Serra, en una jornada marcada por las altas temperaturas en la provincia de Ourense
Pablo Vázquez
Efectivos de extinción trabajan desde el mediodía para controlar un incendio forestal declarado en el municipio ourensano de A Gudiña. Hasta el momento, se han movilizado ocho aviones y cinco helicópteros, además de numerosos medios terrestres.
El fuego se inició alrededor de las 12.00 horas en la parroquia de Carracedo da Serra y permanece activo. La superficie afectada se estima, por ahora, en 10 hectáreas.
Hasta la zona se han desplazado, de forma acumulada, un técnico, cuatro agentes, ocho brigadas, tres motobombas, una pala, ocho aviones y cinco helicópteros. En el operativo participan medios autonómicos y del Gobierno central. Por parte de este último, se ha movilizado una brigada de refuerzo integrada por 18 bomberos y dos helicópteros.
El incendio se produce en una jornada marcada por el calor extremo en la provincia de Ourense. MeteoGalicia mantiene un aviso naranja por altas temperaturas en esta zona, mientras que Valdeorras permanece en nivel rojo y se perfila como el principal foco de calor de Galicia. Asimismo, otras áreas del sur y del este de Ourense permanecen bajo aviso naranja.
Las elevadas temperaturas complican las labores de extinción, mientras los equipos trabajan con un amplio despliegue de medios aéreos y terrestres para contener el avance de las llamas y controlar el incendio.
- Xosé Humberto Baena, el gallego condenado por un crimen que siempre negó: la historia del último fusilado del franquismo
- El 40% de las comunidades de vecinos gallegas registró solicitudes para prohibir los pisos turísticos
- La maldición de las nubes en la costa de Lugo: 'Aquí tenemos el eclipse más largo porque ya empezó a las 8 de la mañana
- Daniel Dopazo, líder de la orquesta La Ocaband: «La verbena es el evento cultural más importante de Galicia y no se está protegiendo»
- El libro gallego que ha conquistado a Pedro Sánchez: 'Una obra maravillosa
- Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
- Las altas temperaturas condicionan el estreno de la temporada oficial de caza de jabalí en Galicia: 'Con este calor no puedes soltar a los perros
- Aemet despeja la gran duda del eclipse en Galicia: casi todo el cielo estará despejado salvo en una zona