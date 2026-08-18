Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: "Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?"

Cristina Pedroche ha elegido Galicia como uno de los destinos de sus vacaciones de verano y, a juzgar por sus publicaciones en redes sociales, la experiencia está superando todas sus expectativas. La presentadora y colaboradora televisiva ha compartido con sus seguidores varios momentos de su estancia en la comunidad, desde paisajes de las Rías Baixas hasta algunas de las grandes referencias de la gastronomía gallega.

«Galicia me enamora muy fuertemente», ha escrito Pedroche en una de sus publicaciones, dejando claro el flechazo que ha vivido durante estos días. La madrileña, que previamente había pasado unos días de playa y gastronomía en Cantabria, se ha desplazado ahora hasta Galicia para disfrutar de algunos de sus rincones más conocidos.

Entre las imágenes que ha mostrado se encuentra la isla de A Toxa, donde se ha fotografiado desde el histórico Gran Hotel La Toja, uno de los establecimientos más emblemáticos de las Rías Baixas y con unas vistas privilegiadas.

La gastronomía que conquista a Cristina Pedroche

Pero si hay algo que parece haber conquistado especialmente a Pedroche es la gastronomía. La presentadora ha compartido imágenes de su paso por el restaurante Asador O Pazo, en Padrón, donde no dudó en fotografiar unos percebes.

Imagen compartida por Cristina Pedroche en sus redes sociales de un plato de percebes en el Asador O Pazo / Instagram

«Me podría alimentar solo de esto», escribió junto a la imagen del marisco en el establecimiento padronés, que actualmente cuenta con una estrella Michelin y dos Soles Repsol.

Su recorrido gastronómico por Galicia también la llevó hasta Culler de Pau, el restaurante de Javier Olleros situado en O Grove. Pedroche compartió varias fotografías de los platos que pudo probar durante su visita y calificó la experiencia como «parte de un menú absolutamente delicioso».

El menñu del que disfrutó Cristina Pedroche en Culler de Pau / Instagram

"Me voy enamorada 100%"

La presentadora incluso ha explicado a sus seguidores que algunas personas le estaban recomendando no hablar demasiado de Galicia, pero en su respuesta tiró de amor por la comunidad: «Aunque hay algunas personas que me están diciendo que no hable de Galicia es que no puedo no hacerlo… sabía que me encantaba pero esta vez me voy completamente enamorada».

Y no se ha quedado ahí. «Lo de la comida en Galicia es para un capítulo aparte», ha añadido en otra de sus publicaciones.

Su balance de la visita tampoco deja lugar a muchas dudas: «Su playa, sus parques, su comida, la gente no puede ser más encantadora… Me voy enamorada 100%. ¿Me hacéis un hueco?».

Imágenes compartidas por Cristina Pedroche durante su estancia en Galicia / Instagram

Galicia, destino de verano para los famosos

Cristina Pedroche no es la única personalidad conocida que ha elegido Galicia para disfrutar del verano. La comunidad se ha convertido estos días en destino de vacaciones para numerosos rostros conocidos.

La actriz Esther Expósito fue vista en Viveiro, donde no falló a su cita anual para disfrutar de las fiestas patronales, mientras que la creadora de contenido Violeta Mangriñán escogió las Rías Baixas para pasar unos días de vacaciones familiares. La influencer compartió con sus más de dos millones de seguidores imágenes desde el entorno del Faro Silleiro, en Baiona.

También el actor Maxi Iglesias volvió a presumir de su relación con Galicia. «Como cada verano… unos días en la terriña», escribió en redes sociales hace unos días, acompañando su estancia con imágenes de lugares como la playa de Patos, en Nigrán, o la isla de Ons.

Otro rostro habitual de los veranos gallegos es El Gran Wyoming, que volvió a elegir Laxe para pasar unos días, visitar a su familia y disfrutar de la Costa da Morte.

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