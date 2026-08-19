La aerolínea que opera los vuelos de Fly2Galicia, cuestionada por sus operaciones aéreas para sacar palestinos de Gaza

La llegada de Fly2Galicia al aeropuerto de Santiago se encuentra con una primera controversia política. Movemento Sumar Galicia ha exigido este miércoles «máxima transparencia» sobre FLYYO, la aerolínea rumana que operará los vuelos comercializados por la compañía gallega, después de que distintas investigaciones periodísticas internacionales hayan vinculado a la compañía con vuelos utilizados para trasladar a población palestina fuera de Gaza.

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, reclama que se aclaren las circunstancias de esas operaciones antes de que FLYYO comience a volar desde Lavacolla. «No estamos formulando acusaciones sin pruebas, pero sí haciendo preguntas que tienen que ser respondidas», sostiene.

Entre las cuestiones que plantea la formación está conocer «qué papel desempeñó exactamente FLYYO en esos vuelos, quién los contrató, bajo qué condiciones se realizaron y qué conocimiento tenía la compañía sobre la naturaleza de esas operaciones». Sumar también quiere saber si existió algún tipo de relación, directa o indirecta, entre la aerolínea y organismos, estructuras o personas vinculadas al Gobierno de Israel, así como cuál fue la naturaleza de los contratos que permitieron realizar los traslados de población palestina.

Investigaciones internacionales pusieron el foco en FLYYO por los vuelos desde Israel

Las dudas sobre FLYYO no parten únicamente de la petición de explicaciones de Sumar. Una investigación de Al Jazeera publicada en diciembre de 2025 identificó un avión registrado a nombre de la aerolínea rumana entre los utilizados para trasladar fuera de Gaza a ciudadanos palestinos. El medio documentó además otros vuelos operados por la compañía desde aeropuertos israelíes con destino a distintos países.

La investigación de Al Jazeera apuntó a la existencia de intermediarios que organizaban estas salidas y a su relación con grupos favorables a la denominada «emigración voluntaria» de la población palestina de Gaza. Otro medio de comunicación, Haaretz, también publicó informaciones sobre la red de intermediarios implicada en estas operaciones y sus conexiones con Israel.

Según Al Jazeera, los pasajeros eran trasladados «al paso fronterizo de Karem Abu Salem (denominado Kerem Shalom en Israel), en el sur de Gaza». Una vez allí, eran trasladados al aeropuerto de Ramon, cerca de la ciudad israelí de Eilat, «aparentemente por las autoridades israelíes». Es decir, volaban desde suelo israelí.

La información publicada por el principal medio de comunicación del mundo árabe añade que esas personas «fueron escoltadas hasta un vuelo operado por una aerolínea de reciente creación llamada FLYOO, sin que sus documentos de viaje llevaran sellos de salida». Además, la investigación descubrió que esta también organizó, presuntamente, vuelos de corte similar, todos ellos con salida desde aeropuertos de Israel y «con destino en Rumanía, Indonesia, Sudáfrica, Kenia y otros países».

«La palabra voluntaria no puede emplearse sin más»

El término «voluntaria» es precisamente uno de los puntos que cuestiona Sumar. López considera que no puede analizarse de forma aislada la salida de población de Gaza cuando se produce en un contexto de bombardeos, hambre, destrucción y desplazamientos masivos. «Cuando se habla de salidas voluntarias de una población sometida a bombardeos, hambre, destrucción de sus ciudades y desplazamientos forzosos, la palabra voluntaria no puede emplearse sin más», sostiene.

Por ello, reclama que se explique cómo se seleccionaba a los pasajeros, quién pagaba los vuelos, quién autorizaba su salida de Gaza, qué intermediarios participaban en las operaciones y cuál era el destino previsto para esas personas.

«Galicia no puede mirar para otro lado»

La formación de izquierdas insiste en que su petición no pretende cuestionar la llegada de nuevas compañías aéreas a Galicia. «Damos la bienvenida a todas las compañías que quieran operar en los aeropuertos gallegos y que apuesten por conectar nuestro país con el mundo», señala López. Pero considera que esa apertura debe ir acompañada de explicaciones sobre la actividad previa de las empresas.

«Galicia no puede mirar para otro lado», afirma el dirigente de Sumar, que reclama conocer si FLYYO mantuvo alguna forma de colaboración, directa o indirecta, con políticas que puedan contribuir, según sostiene, al desplazamiento forzoso de la población palestina o al «genocidio que se está perpetrando en Gaza».