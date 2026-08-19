Cambio brusco del tiempo en Galicia: bajada de las temperaturas y algo de lluvia

Cambio brusco en el tiempo tras los episodios de calor extremo. Un frente afectará al noroeste de Galicia en las últimas horas de la jornada mientras la entrada progresiva de vientos del nordeste hará caer las temperaturas, aunque este miércoles todavía se mantendrá el calor en el interior. En Ourense se alcanzarán los 36º C -hay aviso amarillo en las áreas de Valdeorras y Miño Ourense-, frente a máximas mucho más moderadas, como los 30º C que habrá en Santiago.

Con esta situación, se esperan cielos con intervalos nubosos, con más nubes cuanto más al norte y lluvias en el litoral noroeste durante la noche. Habrá brumas costeras en el litoral atlántico, que se irán retirando hacia el mar con el avance del día y posibilidad de chubascos tormentosos en el sur y en el sudeste, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Este cambio en el tiempo será más evidente el jueves, con el paso de un frente poco activo, que traerá un aumento de la nubosidad y lluvias débiles o intermitentes, más probables en el norte y el oeste de la comunidad y menos probables en el sur. Por la tarde se abrirán claros en el tercio norte. Las temperaturas máximas marcarán ya un claro descenso: unos 23º C en Compostela, 22ºC en A Coruña y 28 ºC en Ourense.

El viernes continuará el ambiente fresco, con viento de componente norte y noroeste y posibilidad de alguna precipitación, especialmente en la mitad septentrional de Galicia. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso (13º C en Santiago; 22º C de máxima) mientras que las máximas se mantendrán sin cambios destacables. El viento soplará flojo de componente norte, moderado entre Estaca de Bares y Silleiro.

Incertidumbre de cara al fin de semana

Para el fin de semana aumenta considerablemente la incertidumbre. La previsión de MeteoGalicia augura un sábado y un domingo estables, con viento nordés, claros abundantes en el sur de la comunidad y temperaturas moderadas que en Santiago rondarán los 20º C de máxima. AEMET, sin embargo, aumenta las probabilidades de lluvia durante el sábado y, sobre todo, el domingo en Santiago, A Coruña, Lugo y Vigo.