María Paz Gutiérrez, presidenta de la Coordinadora Galega de ONGD: «Galicia es una comunidad solidaria que se compromete en las crisis humanitarias»

Hoy en día hay más de 50 conflictos armados activos en el mundo, lo que provoca que haya más de 122 millones de personas —la cifra más alta de la historia— que tuvieran que huir de sus hogares. Conmemorando el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, hablamos con la presidenta de la Coordinadora Galega de ONGD y directora de la ONG Solidariedade Internacional de Galicia, María Paz Gutiérrez, que explica a este diario la situación actual de los desplazados forzosos y de la Asistencia Humanitaria.

En un mundo con más de 50 conflictos armados activos, desplazamientos forzosos récord y recortes en cooperación, ¿estamos ante una de las etapas más difíciles para la Acción Humanitaria? ¿Qué es lo que más le preocupa de este nuevo escenario?

Pregunta complicada. No sé si es el momento más complejo de la historia, pero sin duda es un momento difícil, desafiante y que nos reta como sociedad. Y creo que por muchas razones. Algunas que has mencionado, como por ejemplo esos recortes en la Ayuda Humanitaria, que es esencial para la vida de millones de personas a nivel global. Pero, también, porque estamos asistiendo a nuevas formas en las que se manifiestan esas crisis humanitarias. Son cada vez más complejas, multifactoriales, en las que confluyen violencias estructurales con instituciones incapaces de dar respuesta, con un cambio climático cuyas consecuencias se ceban sobre las poblaciones más vulnerables. Y eso genera crisis complejas de difícil atención.

Cuando ocurre una catástrofe, la solidaridad se dispara durante los primeros días, pero después la atención mediática desaparece. ¿Cuánto dura realmente una emergencia y qué ocurre cuando las cámaras dejan de mirar?

Lo que acabas de preguntar se ha evidenciado en tan solo unos meses en los que hemos pasado de un terremoto en Venezuela que ha asolado la vida de miles y miles de personas, a lo recientemente acontecido en Ceuta, o el seísmo de Colombia. Y efectivamente son crisis en las que ponemos el foco y que rápidamente pasan a un segundo plano. Obviamente, la crisis no desaparece, las crisis humanitarias permanecen y sigue mereciendo toda nuestra atención.

María Paz Gutiérrez en una foto / Santiago Esturao

A veces pensamos que ayudar es enviar ropa, alimentos o hacer una donación puntual. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar desde Galicia cuando se produce una emergencia y qué errores deberíamos evitar?

A día de hoy existen entidades profesionales que conocen y saben de primera mano cuál es la mejor manera de canalizar cualquier tipo de ayuda y cómo hacer que genere impactos significativos y que no contribuya a generar efectos perversos. En el momento en el que se produce un conflicto, invitaría a la población primero a que se informara de qué está ocurriendo, a entender cómo funciona nuestro mundo, cómo se dan las relaciones de poder, por qué ese conflicto se está dando, qué actores intervienen... A partir de ahí, dejarse asesorar, informarse por parte de las organizaciones expertas. Y aquí voy a decir algo que no siempre es popular: lo que es esencial siempre es contar con recursos económicos que permitan adquirir aquello que la gente realmente necesita, con las características adecuadas.

Existe una cierta confusión entre Ayuda Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. ¿Por qué es importante entender que no hablamos de dos caminos distintos, sino de dos formas de actuar que deben complementarse?

La Acción Humanitaria es aquel conjunto de iniciativas, que ante una crisis humanitaria, o una situación de emergencia, exige una actuación inmediata. Tiene como objetivo salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano y defender la dignidad de esas personas. Y aquí aplican cuatro principios: la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Esto es, a grosso modo, lo que caracteriza la Acción Humanitaria. Mientras que la Cooperación al Desarrollo lo que pretende es potenciar procesos que contribuyan a generar cambios estructurales en las condiciones de vida de esas personas a través del acceso a servicios básicos, de la defensa y promoción de derechos humanos esenciales. Son procesos de mayor recorrido en los que se dispone de más tiempo, más capacidad de reflexión, en las que las posibilidades o las alternativas aumentan.

Las ONG están afrontando cada vez más crisis con menos recursos. ¿Qué consecuencias concretas están teniendo ya los recortes internacionales en la ayuda humanitaria y la cooperación y qué puede ocurrir si esta tendencia continúa?

El cierre de la USAID está teniendo efectos dramáticos, por ejemplo, en la salud de millones de personas que, gracias a esa agencia, accedían a vacunas esenciales para la preservación de la salud. A día de hoy, y aquí también nos gusta poner el foco nuestras organizaciones, siempre, acompañando a entidades de la sociedad civil en los territorios, estamos contribuyendo a fortalecer esa sociedad civil que es tan esencial en la defensa de la democracia, de los derechos humanos, y estamos siendo testigos de cómo muchas veces esos recortes tienen también como objetivo acallar esas voces.

En este contexto internacional, con el multilateralismo debilitado y con el derecho internacional cada vez más cuestionado, ¿qué papel pueden jugar Galicia, sus ayuntamientos, diputaciones y la Xunta para mantener viva la cooperación?

España tiene cooperación descentralizada, es una singularidad de nuestro territorio. Nosotras como coordinadora, que representamos a nuestras 49 organizaciones tenemos un acceso sencillo a la Xunta. Eso nos permite interlocutar y poder contar en qué se traducen nuestros proyectos. Y eso termina contribuyendo a que la Xunta se sensibilicen. También tenemos la posibilidad por cercanía y por presencia en nuestros territorios, en nuestros barrios, en nuestros concellos de contarle a la ciudadanía lo que hacemos y la importancia de sus impactos. Creo que la cooperación descentralizada es necesario reforzarla en la medida en la que contribuye a hacer nosotros, los gallegos y las gallegas una sociedad más comprometida

Desde que asumió la presidencia de la Coordinadora en 2023, ¿ha cambiado su percepción sobre el papel que puede desempeñar Galicia en la cooperación internacional? ¿Somos una sociedad solidaria?

Galicia es una comunidad solidaria que se articula, que participa, que se compromete. De lo que he tomado conciencia en estos tres años es que tenemos capacidad de acción y la sociedad necesaria para impulsar iniciativas que, desde esta pequeña esquina en el mundo, contribuyan a generar cambios.

Mirando al futuro: ¿qué le diría a una generación joven que crece viendo guerras, crisis climáticas y desplazamientos forzosos prácticamente a diario?

Creo que estamos obligados a ser optimistas y a pensar que las cosas pueden cambiar. Si echamos la vista atrás, las cosas han cambiado.