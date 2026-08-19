Ferrol prepara once días de fiesta con grandes nombres y conciertos gratuitos

Ferrol ultima los preparativos para vivir once días de fiestas, del 21 al 31 de agosto, con una programación que llenará las calles de la Ciudad Departamental con música, actividades y propuestas para todos los públicos. El Concello apuesta este año por mantener el formato de ediciones anteriores, siendo los conciertos gratuitos uno de los principales reclamos de las celebraciones.

El programa

Las fiestas de Ferrol desenvolverán su amplio programa entre el 21 y el 31 de agosto, con especial protagonismo para la música y los grandes conciertos en la Plaza de Armas. La programación arrancará el viernes con el pregón de la mano de Sofía Hernández y Antía Barona, ganadoras del Talentiño 2025 y 2026, respectivamente.

Sofía Hernández y Antía Barona, pregoneras de las Fiestas de Ferrol. / Concello de Ferrol

A esto le seguirá el concierto de Cadena 100, que reunirá a Yoli Saa, Bombai y Fangoria. Al día, el sábado, siguiente será el turno de Agris, Vanesa Martín y la América de Vigo; mientras que durante los primeros días de las fiestas pasarán por el escenario artistas como Siloé, Budiño, De Ninghures, Paula Koops, Leire Martínez y Celtas Cortos; que amenizarán las noches de fiesta ferrolanas del domingo 23 al miércoles 26.

La programación musical continuará con propuestas alternativas como el festival Rock en Canido, el jueves 27, que contará con las actuaciones de Niño Asqueroso, Los Deltonos, Shug Rr Band y Alfredo Piedrafita. Al día siguiente, los conciertos de Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez pondrán a bailar a la ciudad durante la noche del viernes,

El sábado 29, artistas emergentes como Brunokavi DJ, Unaiii, Skinyz, X. Maseda y LG1DO serán los encargados de poner la nota musical. El domingo 30 actuarán Enol y Marlena, en la Praza de Armas, durante el penúltimo día de jarana.

Más allá de los conciertos, el programa incluye numerosas actividades repartidas por diferentes puntos de la ciudad, como la Festa da Escuma en Covas, la Batalla de Brión, una fiesta infantil en Esteiro, la noche de Rondallas, el Pantín Classic, el Rally Ferrol, la Festa do Choco en Caranza o un encuentro de vehículos clásicos. Las celebraciones concluirán el 31 de agosto en el puerto de Ferrol con las actuaciones de La Misión, Drons y París de Noia, además del tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Fiestas multitudinarias

Para el concejal de Xuventude, Festas e Novas Tecnoloxías e Marca Ferrol, Arán López, estas fiesta "hacen que todo el mundo salga a la calle durante 11 días". Para el edil ferrolano, lo bonito de estas fiestas es "ver a todo el mundo en la calle: bajas, te encuentras a conocidos, vecinos, amigos y, al final, es la manera de disfrutar unas fiestas".

Arán destaca la oferta musical de este año, con agrupaciones de primera como la París de Noia y la América de Vigo, además de artistas como X. Maseda o LG1DO: "Lo más importante es que tenemos cabezas de cartel prácticamente cada día y gratuitos. Lo que hace es que cualquiera que se quiera acercar a Ferrol pueda acercarse toda la semana de fiestas y todos los días tener un cabeza de cartel".

Cartel de las fiestas de Ferrol. / Concello de Ferrol

Toda esta oferta festiva atrae a muchos visitantes a la ciudad naval, que aprovechan para disfrutar sus establecimientos hosteleros: "Tú puedes pasar por cualquier restaurante de Ferrol en época de fiestas, es muy difícil encontrar dónde comer o cenar porque está ya todo reservado. Lo mismo con los hoteles, prácticamente tienen plena ocupación y, al final, bueno, pues se le da un nombre a la ciudad y la sitúa en el mapa, que es lo que también queremos", explica el concejal.

A pesar del repunte turístico durante las fiestas, Ferrol ya es un destino habitualmente rodeado en el mapa de muchos viajeros. Para Arán, la explicación de este fenómeno es sencilla: "Ferrol es un destino muy atractivo porque ahora mismo tenemos una oferta cultural, dinámica y lúdica muy atractiva. Es un sitio en el que tenemos unos paisajes alucinantes, las mejores playas del mundo". Añade que "el clima en los últimos años nos está acompañando", lo que lleva cada vez a más personas por decantarse por la Ciudad Departamental como destino turístico.