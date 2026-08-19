El marinero de Ribeira fallecido en las Cíes se enganchó en la maquinilla de proa: «Non entendo o que puido pasar; é unha tristeza enorme»

«Non entendo o que puido pasar; é unha tristeza enorme». El armador y patrón del Playa de Cesantes, Jorge Sobral, todavía no se explica cómo Tahirou Fall, de 61 años y origen senegalés, se enganchó con la maquinilla de proa del barco, falleciendo prácticamente en el acto. Como señala este vecino de Redondela, el marinero afincado en Ribeira tenía experiencia y llevaba ya casi cuatro años trabajando con ellos, realizando una maniobra que conocía de sobra. «Eu estaba con el, pero conforme din a volta non sei que pasou pero enganchouse», lamenta.

Como avanzó Faro de Vigo (diario del mismo grupo que EL CORREO GALLEGO), el cerquero con base en Vigo había salido a faenar hasta el norte de Ons y se encontraba ya de camino hacía O Berbés cuando decidió hacer un nuevo lance. Fue aproximádamente a medianoche cuando Sobral, también patrón, y el marinero se encontraban en la proa, con la maquinilla para virar. En ese momento el patrón decidió ir al puente, para esperar a que finalizase la operación, como es habitual. Según explica, poco después de darse la vuelta ya se encontró con el tripulante totalmente enganchado. «No lo entiendo», insiste, todavía en shock.

Fue en ese momento cuando desde el pesquero se dio la voz de alarma con un aviso del accidente a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), solicitando la evacuación urgente del accidentado. El barco se encontraba a 1,2 millas al suroeste de Punta Couso y el Playa de Cesantes ponía ya rumbo a tierra.

Desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo se le pidió al helicóptero Pesca 1, ya en vuelo, que se mantuviera en zona por si hacía falta su intervención. El cerquero atracó en O Berbés pasadas las 2 de la madrugada, donde estaban esperando efectivos de la Guardia Civil y donde se pudo certificar el fallecimiento del hombre. Fuentes de la Benemérita explican que el forense procedió al levantamiento del cadáver a la llegada del barco, donde también estaba esperando la Policía Judicial, cuyos efectivos estuvieron por la mañana inspeccionando la zona en la que tuvo lugar el accidente.

Las fuentes del sector pesquero consultadas explican que en el momento del suceso el mar estaba en calma y que casi no había viento. Del mismo modo, desconocen cómo se pudo producir exactamente el accidente, pero explican que el marinero, se encontraba en muy mal estado cuando sus compañeros intentaron auxiliarle. «No hubo nada que hacer», señalan.

En el cerco también coinciden en que se trataba de un barco «muy bueno». El armador, por su parte, explica que el Playa de Cesantes era moderno y estaba muy bien equipado. Fue dado de alta en el registro de flota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2004, pero Sobral lo adquirió en el 2020 y aprovechó para hacerle una reforma y mejorarlo con maquinaria automatizada. Tiene 19,25 metros de eslora, 56,33 GT (gross tonnage o tonelaje bruto) y está construido en acero. «E ten moito sitio, é espacioso, para toda a tripulación», recuerda.

Noticias relacionadas

Sobral, de 50 años, lleva «toda a vida no sector», en el que empezó con su padre. Sobre Tahirou Fall lo define como «unha moi boa persoa, moi traballador e bo compañeiro». Explica también que vivía en Ribeira y que hacía solo unas semanas se había traído a su mujer desde su país de origen. «Doulle voltas á cabeza... Xa é jodido cando algún leva un golpe, pero que morra alguén...», lamenta.