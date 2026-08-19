Una policía nacional fuera de servicio salva la vida a una bañista arrastrada por la corriente en Samil

Una agente de Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio en la playa de Samil, salvó la vida de una joven bañista que había sido arrastrada por la corriente y que no podía regresar a la orilla.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto, cuando la funcionaria, perteneciente al Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia, estaba en el arenal jugando a voley playa y escuchó gritos procedentes de la orilla, en la zona cercana a la desembocadura del río Lagares.

La agente observó a una mujer en el mar, a unos 150 metros de la orilla, que estaba siendo claramente arrastrada por la corriente y tenía dificultades para regresar a tierra. Ante la gravedad de la situación, solicitó a los presentes que llamasen a Emergencias y que permaneciesen fuera del agua, ya que ese punto de la playa tenía una fuerte resaca, al coincidir las mareas vivas y el inicio de la bajada.

A continuación, se adentró en el mar junto a uno de sus compañeros de juego (ambos con formación como socorristas), y lograron alcanzar a la bañista, que se encontraba muy agitada, gritaba desorientada y apenas podía mover brazos y piernas.

Después de tranquilizarla y mantenerla a flote, le indicaron que se pusiera boca arriba y respirara, asegurándole que la trasladarían a la orilla con seguridad. De este modo, cuando la mujer pudo reducir su nivel de ansiedad, la remolcaron hacia el arenal, mientras le seguían hablando para evitar que volviera a entrar en pánico.

Al llegar a la playa, una patrulla de la Policía Local ya se encontraba en la zona. Aunque la situación estaba controlada, se solicitó una ambulancia, ya que la joven presentaba agotamiento extremo y se encontraba en estado de shock. Así, fue atendida por los sanitarios en una zona de aparcamiento.