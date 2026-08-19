Sanidade llama a la población a donar sangre, especialmente de los grupos A+, A-, 0+ y 0- ante los niveles bajos
Los hospitales gallegos necesitan más de 400 donaciones diarias para cubrir la demanda, por lo que ADOS hace un llamamiento a la generosidad ciudadana
Este miércoles estarán en Santiago, en la Praza Roxa, para intentar revertir la situación
Europa Press
La Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS), adscrita a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, ha llamado a la participación de la población en la donación de sangre, especialmente de los grupos A+, A-, 0+ y 0-, que actualmente presentan niveles bajos.
A través de un comunicado, el departamento autonómico recuerda que en determinadas épocas del año puede bajar el número de donaciones, pero no la demanda de sangre y sus derivados. De hecho, los centros sanitarios necesitan más de 400 donaciones diarias para desarrollar de manera eficaz sus tareas sanitarias a lo largo de todo el año.
En este contexto, considera "imprescindible" la generosidad y altruismo de toda la ciudadanía y solicita un "esfuerzo especial" para incrementar las reservas de sangre. Las donaciones pueden realizarse de forma estable en los locales de donación localizados en los hospitales de las siete ciudades gallegas. Además, las distintas unidades móviles de la agencia visitarán en estos días diferentes ayuntamientos para conseguir las donaciones necesarias que garanticen el desarrollo de la gran labor asistencial de los distintos centros sanitarios.
EMPLAZAMIENTOS
Este miércoles estarán en A Coruña (Os Mallos), Santiago (Praza Roxa), Pontevedra (Zona da Ferraría), Vigo (Rúa Príncipe) y Lugo (Praza Maior). También se desplazarán hasta Ortigueira, A Laracha, Negreira, Nigrán y Ribadavia.
El jueves visitarán A Coruña (Cantón-Obelisco), Sanxenxo (Vilalonga), Redondela (Chapela), San Sadurniño, Cambre, Santa Comba, Ribeira, Salvaterra do Miño, Monforte de Lemos y Pobra de Trives. El viernes habrá unidades móviles en Vigo (Balaídos), Cariño, Sada, Coristanco, Boiro, O Pino, A Estrada, Tui, Vilalba y Xinzo de Limia; y el sábado, en Ordes, Boiro, A Estrada, Tui y Vilalba.
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