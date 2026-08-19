Viajes del Imserso en Galicia: fechas, precios y destinos de la temporada 2026-2027

Los viajes del Imserso afrontan una nueva temporada y los pensionistas gallegos ya tienen una fecha marcada en el calendario. Galicia será una de las comunidades autónomas en las que la comercialización comenzará el lunes 14 de septiembre de 2026, aunque no todos los usuarios podrán reservar ese mismo día. El turno dependerá de la acreditación obtenida por cada persona.

La temporada 2026-2027 contará con 879.213 plazas en toda España, repartidas entre destinos de costa peninsular, costa insular y turismo de escapada y viajes de procedencia europea. Además, se mantienen 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con menos recursos y la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados viajes de costa. Estas son las principales fechas, requisitos, precios y condiciones que deben conocer los usuarios gallegos antes de reservar.

¿Cuándo pueden reservar los pensionistas gallegos?

La comercialización se realizará de forma escalonada. En Galicia, los acreditados preferentes podrán comenzar a reservar el 14 de septiembre, mientras que los acreditados no preferentes tendrán acceso desde el día siguiente, el 15 de septiembre. La condición de acreditación preferente o no preferente se consigue tras una baremación de las solicitudes.

Durante los primeros días de venta, entre el 14 y el 18 de septiembre, cada usuario podrá acceder a las plazas correspondientes al cupo de su provincia. La distribución inicial de los viajes se realiza teniendo en cuenta la población mayor de 65 años de cada provincia. Por tanto, que Galicia comience a comercializar sus viajes antes que otras comunidades no significa que sus pensionistas tengan acceso desde el primer momento a todas las plazas disponibles en España. Cada territorio cuenta inicialmente con su propio cupo.

La situación cambia a partir del 19 de septiembre, cuando se podrán reservar las plazas que hayan quedado disponibles de cualquier provincia. La comercialización, además, continuará durante toda la temporada mientras haya viajes disponibles. Las cancelaciones, modificaciones y renuncias pueden hacer que aparezcan nuevas plazas incluso después de los primeros días de venta.

¿Cómo sabe cada usuario qué día puede reservar?

La respuesta está en la carta de acreditación que envía el Imserso. Las personas acreditadas reciben en esa comunicación la información necesaria para participar en la campaña, incluida la fecha a partir de la cual pueden efectuar la reserva y una clave personal de cuatro cifras. Esta clave es diferente cada temporada y resulta necesaria para realizar la operación por internet.

Quienes prefieran reservar presencialmente pueden acudir a una agencia de viajes colaboradora y presentar el DNI. Para hacer la reserva online será necesario disponer tanto del DNI como de la clave que figura en la acreditación.

¿Hay que volver a solicitar el Imserso?

No en todos los casos. El plazo ordinario para presentar nuevas solicitudes para la temporada 2026-2027 estuvo abierto del 22 de junio al 10 de julio de 2026. Las personas que ya estaban acreditadas en temporadas anteriores no tenían que presentar una nueva solicitud, salvo que quisieran modificar los datos o preferencias que constaban en el Imserso. Es importante distinguir, por tanto, entre solicitar la participación en el programa y reservar un viaje. Primero es necesario estar acreditado y, después, esperar a la fecha que corresponda para poder elegir y comprar el viaje.

El Imserso prevé abrir posteriormente un nuevo plazo de presentación de solicitudes, aunque por el momento no se ha comunicado la fecha concreta.

¿Quién puede viajar con el Imserso?

El programa está dirigido a distintos colectivos de pensionistas y personas mayores que cumplan las condiciones establecidas en la convocatoria. Entre ellos figuran los pensionistas de jubilación del sistema público español, los pensionistas de viudedad con 55 años o más y los pensionistas por otros conceptos del sistema de Seguridad Social o perceptores de determinadas prestaciones o subsidios de desempleo que tengan 60 años o más.

También pueden participar las personas titulares o beneficiarias del sistema de Seguridad Social que tengan 65 años o más, así como determinados españoles de origen emigrante retornados a España que sean pensionistas del sistema público de Seguridad Social del país o países a los que emigraron.

El beneficiario puede viajar acompañado por su cónyuge, pareja de hecho o persona con una unión estable de convivencia, aunque esa persona no reúna por sí misma los requisitos de edad o pensión. También pueden viajar determinados hijos con una discapacidad reconocida igual o superior al 45 %, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el programa.

Casi 880.000 plazas para viajar entre octubre y junio

La temporada 2026-2027 contará con 879.213 plazas en toda España. De ellas, 440.284 corresponden al turismo de costa peninsular, 228.142 a la costa insular y 210.787 al turismo de escapada y viajes de procedencia europea. El Imserso no fija una única cifra de plazas destinada a Galicia. La oferta se distribuye inicialmente por provincias, teniendo en cuenta el número de personas mayores de 65 años residentes en cada territorio. Los viajes se desarrollarán entre octubre de 2026 y junio de 2027.

¿A qué destinos pueden viajar los gallegos?

El programa se divide en tres grandes lotes: costa peninsular, costa insular y turismo de escapada y viajes de procedencia europea. La primera modalidad es la costa peninsular, con destinos en Andalucía, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Los viajes tienen una duración de ocho días y siete noches o de diez días y nueve noches. La segunda es la costa insular, que incluye Islas Baleares y Canarias, también con estancias de ocho o diez días. La tercera engloba el turismo de escapada, pensado para quienes prefieran viajes más cortos. Incluye circuitos culturales de seis días y cinco noches, turismo de naturaleza de cinco días y cuatro noches, capitales de provincia de cuatro días y tres noches y viajes a Ceuta y Melilla de cinco días y cuatro noches. El lote incluye además los viajes de procedencia europea.

¿Cuánto cuestan los viajes del Imserso?

El precio depende del destino, la duración, el transporte incluido y, en determinados casos, de la época del año. Los importes corresponden a la previsión oficial de precios para la temporada 2026-2027.

En la costa peninsular, los viajes de ocho días y siete noches cuestan 244,04 euros con transporte y 224,63 euros sin transporte en los periodos sin suplemento de temporada alta. Para las estancias de diez días y nueve noches, los precios son de 309,22 euros con transporte y 270,39 euros sin transporte.

En los meses de temporada alta —octubre, mayo y junio— los precios aumentan hasta 344,04 y 409,22 euros para los viajes con transporte de ocho y diez días, respectivamente. Sin transporte, pasan a 324,63 y 370,39 euros.

En Baleares, los viajes con transporte parten de 285,29 euros para ocho días y siete noches y de 353,37 euros para diez días y nueve noches. En temporada alta, los precios suben a 385,29 y 453,37 euros.

En Canarias, las mismas estancias cuestan 378,75 y 464,72 euros con transporte, respectivamente. En temporada alta ascienden a 478,75 y 564,72 euros. En este caso, los meses de temporada alta son diciembre, enero y febrero.

Para quienes prefieran una escapada corta, los precios parten de 132,91 euros para los viajes a capitales de provincia. Los circuitos culturales cuestan 312,51 euros, mientras que el turismo de naturaleza y los viajes a Ceuta y Melilla tienen un precio de 305,75 euros en los periodos sin suplemento.

Plazas por 50 euros para pensionistas con menos recursos

El programa mantiene una tarifa especial para las personas con menos recursos económicos. En total se han reservado 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas cuyos recursos económicos sean iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y que obtengan la puntuación necesaria de acuerdo con los criterios de valoración. En estos casos, el usuario paga 50 euros por la plaza, mientras que el Imserso asume el coste restante del viaje. La reducción figura en la carta de acreditación y es válida para un solo viaje en la zona de destino indicada en dicha carta.

¿Qué incluye el precio del viaje?

Las condiciones dependen de la modalidad contratada, pero los precios incluyen, con carácter general, alojamiento en habitación doble a compartir, pensión completa y póliza de seguro colectiva. En los viajes a capitales de provincia, el régimen es de media pensión. El transporte está incluido en las modalidades en las que así se especifica y no en los viajes a capitales de provincia. En los viajes con destino de costa también se incluye asistencia sanitaria complementaria y programa de animación sociocultural.

Quienes quieran disponer de una habitación individual deberán abonar un suplemento por noche. En la costa peninsular y Baleares es de 22 euros, en Canarias de 24 euros y en turismo de escapada de 26 euros. Además, los segundos y sucesivos viajes que reserve una misma persona durante la temporada llevan asociado un suplemento de 100 euros, independientemente del destino, duración o modalidad del viaje.

En los turnos de Navidad y Fin de Año puede existir además un suplemento de 20 euros por persona y por cada comida o cena de gala, en caso de que el usuario acepte ese menú especial.

¿Dónde se pueden reservar los viajes?

Los viajes de costa peninsular y turismo de escapada se comercializan a través de Turismo Social, mientras que los de costa insular corresponden a Mundicolor. También es posible realizar la reserva presencialmente en las agencias de viajes colaboradoras. Para reservar por internet es necesario disponer del DNI y de la clave de cuatro cifras que figura en la carta de acreditación. Quienes acudan a una agencia colaboradora deberán presentar el DNI.

¿Se puede viajar con mascota?

Sí, aunque no en todos los viajes. El programa reserva un 2 % de las plazas de los lotes de costa peninsular y costa insular para las personas que quieran viajar con animales de compañía. Las plazas son limitadas y están sujetas a disponibilidad. La mascota no puede superar los 10 kilos de peso, incluido el transportín, y quedan excluidos los animales potencialmente peligrosos. Además, el usuario debe comunicar que viaja con mascota en el momento de realizar la reserva y hacerse cargo de los gastos derivados de su transporte y alojamiento. También deberá cumplir las condiciones que establezcan las compañías de transporte y los establecimientos hoteleros.