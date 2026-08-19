Vilagarcía aínda está de festa: todo o que queda de San Roque tras a Festa da Auga
Vilagarcía encara a segunda metade das festas con concertos de Marky Ramone, Chenoa e Barry B., ademais do tradicional Combate Naval e o Desfile de Carrozas
A programación terá continuidade en setembro con eventos como o Ameixa Rock e o festival Revenidas de Vilaxoán
Iker Cotón
Vilagarcía xa se mollou. A Festa da Auga volveu a converter as rúas da vila nunha enorme celebración multitudinaria e deixou atrás o día máis agardado de San Roque. Pero as festas patrimoniais da localidade costeira están lonxe de rematar. Co calendario festivo chegando ao seu ecuador, Vilagarcía encara aínda varios días de música, actividades e celebración antes de poñer fin ás Festas de San Roque o vindeiro domingo 23 de agosto.
San Roque é, por méritos propios, unha das grandes citas festivas do verán nas Rías Baixas. Se hai un acontecemento que explica boa parte desa capacidade para congregar xente, ese é a Festa da Auga. O que comezou como unha tradición local acabou por converterse nun verdadeiro fenómeno de masas, ata o punto de facer de Vilagarcía unha parada obrigada no calendario estival para a xente nova e adulta.
A gran batalla de auga xa quedou atrás e as rúas recuperan a normalidade tras o baño multitudinario do domingo 16. Agora, Vilagarcía afronta a segunda metade das súas festas, unhas celebracións que comezaban o venres 14 de agosto co tradicional pregón no balcón da Casa Consistorial. O voceiro do discurso non foi outro que Xabier Fortes, xornalista pontevedrés que conduce o programa La noche en 24 horas e posúe no seu palmarés xornalístico galardóns como o Micrófono de Ouro ou o premio Ondas. Despois do pregón, a ofrenda floral ao Santo na praza de España deu o pistoletazo de saída a dez días de celebracións na vila.
Como peixe na auga
O sábado 15, a programación combinou tradición e festa. O barrio de San Roque acolleu a misa de San Roquiño, cantada pola Coral Cortegada, e posteriormente a procesión, acompañada pola Banda de Música e o grupo de gaitas Nós de Sobradelo. Pola noite, a música de bulebule dos Festicultores tomou as rúas da vila. Unha vez entrada a madrugada, milleiros de persoas se deron cita no H2O Festival na explanada do porto deportivo de Vilagarcía, nun evento amenizado musicalmente pola música de algúns dos mellores DJs de Galicia, que amenizaron a espera de moitos para a grande cita do domingo.
O gran día chegou: bañadores, pistolas de auga e os teléfonos móbiles nas súas respectivas fundas impermeables. Comezaba a Festa da Auga, o acto máis multitudinario de San Roque. Antes de que a auga tomase as rúas, tivo lugar o traslado da imaxe do Santo desde a igrexa parroquial ata a capela de San Roque. Pouco despois comezaba a tradicional batalla de auga na praza de Galicia, que cada ano reúne a milleiros de persoas de todas as idades co obxectivo de mollar e, inevitablemente, de ser mollado.
Despois dunha gran xornada na que moitos estaban como peixe na auga, a festa pechábase co concerto de Abril Fado Atlántico na Alameda. O luns 17 arrancou co pasarrúas matutino da man do Grupo de Gaitas e Baile Mar de Arousa. A festa continuou cunha verbena popular a cargo da orquestra New York, que levou a música e o ambiente festivo á avenida da Mariña a partir das 22.30 horas. O martes 18, a programación musical arrancou con The Esckarallas, antes de dar paso a Marky Ramone nunha das actuacións máis destacadas destes días.
A valoración dende o Concello é "moi positiva". A concelleira de Cultura de Vilagarcía, Sonia Outón, define o a primeira metade das festas como "un auténtico éxito co que estamos moi contentos". O certo é que as rúas da vila atopábanse completamente ateigadas de persoas: "Hai unha estimación preliminar por parte do Servizo de Policía Municipal, que calcula unhas 35.000 persoas na vía pública. Son datos preliminares. Despois teremos datos máis certeiros a través da telefonía móbil, que sempre nos dá a cifra de todos os días de festa e pode ser incluso superior. Pero, con estes datos de ocupación da vía pública, que son máis aproximados, falamos dun mínimo de 35.000 persoas".
Conforme á noite do sábado, a que máis xente reúne, a concelleira explica que se desenvolveu sen ningunha mala noticia salientable: "Foi unha noite tranquila. A verdade é que había tamén moita xente, pero sen ningunha incidencia que destacar, co cal queremos que todo o operativo de seguridade tamén funcione moi ben. E están pasando as cousas conforme as tiñamos planificadas, que cando se organiza unha festa, pois nada pode ser mellor que isto".
Aínda queda auga por correr
A segunda metade das Festas de San Roque mantén o pulso festivo en Vilagarcía, cunha programación marcada polos concertos no Parque da Xunqueira. O mércores 19 será a quenda de MK Maik e De Ninghures, que actuarán no mesmo escenario a partir das 21.00 horas. A música continuará o xoves 20 con Barry B., que ofrecerá o seu concerto ás 22.30 horas, un artista que dende o Concello ven como "unha aposta para a xente máis nova que vai atraer a moitas persoas", explica a concelleira de Cultura.
Xa o venres 21 chegará outro dos grandes nomes do programa: Chenoa. A cantante actuará no Parque da Xunqueira a partir das 22.30 horas, nunha das citas musicais máis importantes da recta final das festas.
O sábado 22 será unha das noites grandes da segunda metade de San Roque. A partir das 22.30 horas, a avenida da Mariña acollerá a verbena co grupo Assia. E pasada a medianoite, ás 00.00 horas, as praias de A Concha e Compostela converteranse no escenario do tradicional Combate Naval, un dos espectáculos máis esperados das festas. O espectáculo pirotécnico, que ilumina a ría e pon o punto culminante á noite, é outro dos grandes reclamos do verán vilagarcián.
A última pinga de celebración chegará o domingo 23, cando as rúas da vila acollan o tradicional Desfile de Carrozas, a partir das 21:30 horas, que poñerá o peche ás festividades de Vilagarcía.
E despois de San Roque...
Á marxe destes grandes eventos, an Roque tamén conta cunha ampla programación cultural. Entre o 17 e o 22 de agosto celébrase o Festaclown, que leva espectáculos e propostas de artes escénicas a diferentes espazos da localidade.
A primeira fin de semana de setembro a acción trasládase a Carril, que acollerá o Ameixa Rock 2026 durante os días 5 e 6 de setembro. Na alameda de Carril celebraranse os concertos de Bala, The Eskarallas, Storrentos e DJ Kempler.
E o calendario festivo de Vilagarcía aínda non remata aí. Xa en setembro, do 10 ao 13, Vilaxoán volverá converterse nun dos focos da música e da cultura galega coa celebración dunha nova edición de Revenidas, prolongando o ambiente festivo do municipio máis alá das festas de San Roque. O cartel desta edición encabézano grandes nomes como Evaristo, De Ninghures, The Rapants ou El Drogas.
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