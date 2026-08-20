Muere una mujer en una playa de Camariñas
Un aviso ciudadano alertó al 112 de la situación de la mujer en la playa de Lago, lo que desencadenó un amplio dispositivo de rescate
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Agencias
Una mujer ha perdido la vida en la playa de Lago, en el municipio coruñés de Camariñas.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.30 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que una mujer tenía problemas para salir del agua.
A pesar de que el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia derivó al punto de inmediato el helicóptero medicalizado con base en Santiago, nada pudieron hacer por salvarle la vida.
El 112 Galicia también avisó a la Guardia Civil, personal de Salvamento Marítimo, Servicio de Gardacostas de Galicia y a los efectivos de Protección Civil de Camariñas.
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