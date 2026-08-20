La Federación Galega de Caza pide extremar la precaución por el calor: "Un perro que sigue un rastro no para ni a beber y puede morir"

Más allá de las batidas extraordinarias al jabalí realizadas al amparo de la emergencia cinegética declarada en Galicia por los daños de la fauna, la temporada de caza mayor arrancó oficialmente en la comunidad el pasado día 15. Y lo hizo con un condicionante inesperado: el calor. Las elevadas temperaturas impidieron la salida de muchas cuadrillas y acortaron la jornada de otras que sí se aventuraron al monte. ¿La razón? El peligro de perder a los perros, ya que son especialmente sensibles a los golpes de calor.

"Hay mucho riesgo y todos los años vemos algún caso de perros fallecidos", avisa Luis Fidalgo, presidente de la Federación Galega de Caza. De hecho, el colectivo lanzó varios mensajes en redes con advertencias y consejos para los aficionados de cara a proteger a sus perros.

La Federación aconseja salir a cazar solo a primeras horas del día o en las jornadas que haga más fresco, de ahí que en la zona norte de A Coruña y Lugo el riesgo es inferior al del interior de Galicia, donde el termómetro alcanza valores extremos este verano. "En lugar de buscar rastros por la mañana, localizar a los jabalíes y cazarlos después de comer", que coincide con las horas centrales del día, "hay que cambiar el sistema y cazar solo de mañana", con los cazadores cerca de los perros.

Luis Fidalgo, presidente de la Federación: "Los perros de caza mayor tienen mucho más riesgo de golpe de calor"

El calor le afecta a todas las razas, da igual que sean beagle, podencos, grifones o sabuesos. La única diferencia, apunta Fidalgo, es entre la caza mayor y menor. "Los perros de caza mayor tienen mucho más riesgo". La razón hay que buscarla en su propio ADN, ya que son perros que siguen un rastro durante distancias enormes, sin parar, sin descanso... "Estos perros cuando sigue un rastro aunque crucen un río con agua no se paran a beber, siguen adelante hasta dar con la presa". Ese sobreesfuerzo, debido a que "no sudan ni son capaces de regular su temperatura corporal", puede acabar en un golpe de calor fatal. "A veces cuando lo coges para darle de beber, ya es tarde".

"Estos animales nunca se pueden sacar su abrigo de pieles", recuerda el presidente de la Federación Galega de Caza, que insiste en que esta realidad dificulta salir a cazar en el mes de agosto en Galicia.

Además, a principios de temporada están más desentrenados tras la inactividad de la primavera y el verano. "La mayoría incluso están con algo más de peso", adiverte Fidalgo, que aconseja cazar en horas frescas e hidratar mucho a los perros.

Perro de caza acalorado en plena acción / P.M.

Braquicéfalos, las razas más propensas Veterinarios y adiestradores caninos también coinciden en el riesgo de los golpes de calor, "que si no se atienden a tiempo pueden ser mortales". Los perros de caza, por su actividad, como muchos otros de trabajo, son propensos, aunque genéticamente les afecta más a los llamados braquicéfalos. Se trata de razas con los huesos de la nariz más cortos y fosas nasales más estrechas, lo que les genera más problemas respiratorios y menor resistencia al calor. Algunos ejemplos son los bulldog inglés y francés, boxer, boston terrier, pekinés... En todo caso, no son razas usadas habitualmente para la caza.

Con la caza menor es diferente, porque los shetter o los pointer son perros que siguen el rastro pegado al cazador y baten mucho menos terreno. "Como están cerca, cuando quieras paras y les das de beber".

"Hay que recordar que para nosotros los perros son animales muy valiosos", concluye el presidente de la Federación Galega de Caza. "Los cuidas y les tienes cariño porque trabajas muchas horas con ellos para formarlos". Además, los mejores perros para cazar son precisamente los que más terreno cubren y los que más intensamente siguen el rastro durante kilómetros: justo los más propensos a sufrir un golpe de calor.