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Sequía

Los nacionalistas cargan contra la gestión hídrica «reactiva, ineficaz y parcial» de la Xunta

Piden auditar la situación de los embalses y el traspaso a Galicia de las comptenecias de todas las cuencas hidrográficas

El diputado del BNG en el Parlamento, Luis Bará, en imagen de archivo.

El diputado del BNG en el Parlamento, Luis Bará, en imagen de archivo. / EFE

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R. S. C.

Santiago

El diputado autonómico del BNG Luís Bará ha cargado este viernes contra lo que ha definido como una gestión «reactiva, ineficaz y parcial» por parte de la Xunta de los recursos hídricos en Galicia, que a su juicio se hallan en una situación de «emergencia».

Bará ha comparecido en rueda de prensa para advertir de lo «preocupante» de la situación actual, con decenas de ayuntamientos en situación de alerta por sequía y varios más en prealerta tras la escasez de precipitaciones registradas en las últimas semanas y meses. Para el parlamentario nacionalista es «muy evidente» que esto es consecuencia de un cambio en los patrones climáticos y ello hace necesario que se tomen medidas de calado para garantizar el abastecimiento de agua en toda la comunidad. No obstante, ha lamentado que la Xunta ponga «tiritas para una enorme hemorragia» y haya contribuido, en su opinión, a que esta situación se haya ido «agravando con el paso de los años».

Ante esta situación, Bará ha adelantado que el BNG llevará al Parlamento autonómico una serie de iniciativas para tratar de corregir esta situación desde el plano institucional, que comenzarán por solicitar las competencias de gestión sobre todos los cauces fluviales, ya que considera una «anomalía» que la Xunta solo gestione la demarcación Galicia-Costa.

En esta línea, el portavoz nacionalista de Medio Ambiente también ha recordado que los episodios actuales de sequía se dan tras un invierno con precipitaciones muy por encima de la media, lo que demuestra, a su modo de ver, la necesidad de auditar el modelo de gestión de las centrales hidroeléctricas existentes en Galicia.

Por es, ha llamado a impulsar una investigación en el Legislativo gallego sobre «la repercusión de la sobreexplotación hidroeléctrica que se da en los meses de primavera» y su relación con la bajada del cauce en el verano, ya que cree que las empresas concesionarias «priorizan» los beneficios sobre «otras necesidades».

Además, en relación a los embalses, ha subrayado que muchos de ellos han perdido buena parte de su capacidad de almacenaje por la acumulación de sedimentos tras décadas de funcionamiento, por lo que sería conveniente realizar dragados y optimizar sus prestaciones.

Adelanto de los episodios de sequía

De igual manera, ha advertido que los episodios de sequía han comenzado a darse en pleno mes de agosto en lugar de en septiembre o en octubre, fechas en las que tendían a registrarse con mayor frecuencia.

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Esto se hace especialmente patente, ha indicado, en cuencas como la del río Lérez o en comarcas como Bergantiños; precisamente las dos zonas en las que está vigente la alerta por sequía y existen restricciones para el uso de agua. El agua en Galicia, ha concluido, va camino de convertirse en un «bien escaso» y requiere de una gestión eficiente adaptada a las nuevas realidades climáticas.

Fuente: Faro de Vigo

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