La Xunta abre cinco ayudas para autónomos de hasta 7.500 euros: requisitos y quién puede solicitarlas

La Xunta de Galicia mantiene abierto hasta el 30 de septiembre el plazo para que las personas autónomas soliciten las distintas ayudas destinadas a respaldar su actividad. El paquete reúne cinco líneas de apoyo, con una dotación global de 40,7 millones de euros, y pretende cubrir diferentes etapas del emprendimiento, desde el inicio de la actividad hasta su consolidación, relevo o reactivación.

Así lo trasladaron la secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, y la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, durante su visita al Polo de Emprendimiento y Apoyo al Empleo de Vilanova de Arousa, donde resaltaron las medidas impulsadas por el Gobierno gallego para apoyar al colectivo de trabajadores autónomos.

Cinco programas para diferentes etapas del negocio

El conjunto de ayudas está cofinanciado parcialmente por la Unión Europea a través del Programa FSE+ Galicia 2021-2027 y, según las previsiones de la Xunta, permitirá beneficiar a unas 8.700 personas.

La principal línea es el programa de promoción del empleo autónomo, que cuenta con 28,9 millones de euros. Entre las novedades de esta convocatoria se encuentra la ampliación a dos años de la cobertura de la cuota cero para las personas que comiencen una actividad relacionada con la agricultura, la ganadería o la silvicultura.

A este programa se suma el Bono Autónomo, dotado con 8 millones de euros, destinado a apoyar inversiones y mejoras en negocios que llevan más de 42 meses activos.

También se incluye el Bono Remuda, que cuenta con 1,5 millones de euros, un 20 % más que en la convocatoria anterior. Esta ayuda busca facilitar el relevo de negocios, ofreciendo apoyo tanto a la persona que asume la actividad como a quien la traspasa por jubilación.

7.500 euros para volver al autoempleo

Otro de los programas es el Bono Nova Oportunidade, diseñado para favorecer el retorno al autoempleo. Esta línea dispone de 1,5 millones de euros y contempla una ayuda de 7.500 euros, que puede incrementarse en otros 500 euros si la beneficiaria es una mujer.

El paquete se completa con las ayudas destinadas a facilitar la conciliación de las personas autónomas, con una partida de 750.000 euros. Estas aportaciones permiten financiar, entre otras opciones, la contratación de una persona desempleada para cubrir una baja por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o lactancia, así como la contratación de personal para el cuidado de mayores, menores o personas dependientes.

También se contempla la posibilidad de utilizar estas ayudas para financiar servicios de cuidado de personas a cargo del trabajador autónomo.

La red de polos, apoyo al emprendimiento

Durante la visita a Vilanova de Arousa, las representantes de la Xunta también destacaron el papel de la Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, que cuenta actualmente con 15 oficinas repartidas por Galicia.

En la provincia de Pontevedra existen tres centros, situados en O Porriño, Silleda y Vilanova de Arousa, que en conjunto han atendido ya más de 2.000 proyectos. De ellos, alrededor de 450 corresponden al polo de Vilanova de Arousa, inaugurado en noviembre de 2024.

La visita también permitió conocer al alumnado del Obradoiro Dual de Emprego Mar de Santiago V, con formación en cocina, servicios de bar y cafetería y servicios de restaurante. Entre sus participantes hay personas interesadas en poner en marcha sus propios negocios.

La Xunta sitúa esta red como una de las herramientas sobre las que se está construyendo la futura Estrategia de emprendimiento ligado al territorio de Galicia, con el objetivo de reforzar el acompañamiento a quienes deciden iniciar o mantener una actividad por cuenta propia.