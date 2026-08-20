Dos nuevos restaurantes de Galicia entran en la Guía Michelin: uno destaca por su "meteórica progresión" y otro por una propuesta "refrescante"

La gastronomía gallega vuelve a llamar la atención de la Guía Michelin, que este mes de agosto ha incorporado a su selección mensual a dos restaurantes de Galicia. Dos establecimientos que han convencido a los inspectores de la guía y que desde ahora forman parte de sus recomendaciones gastronómicas.

Los dos nuevos 'fichajes' de Michelin se encuentran en Betanzos y Ferrol. Se trata de A Artesa da Moza Crecha y Lembranzas de Néboa, respectivamente.

Nuevos establecimientos en la selección de la Guía Michelin

Aunque las codiciadas estrellas y demás galardones de la Guía Michelin no se otorgan más que una vez al año, los inspectores continúan recorriendo los restaurantes españoles durante los doce meses. De este modo, cada mes se incorporan nuevos establecimientos a la selección de la Guía Michelin, restaurantes que pueden convertirse en candidatos a entrar en un futuro en el Olimpo de la cocina.

"Este mes estival, en el que todos estamos disfrutando de largas sobremesas compartidas con familiares y amigos, los inspectores e inspectoras vuelven a incitarnos con 15 nuevos restaurantes que entran, de manera inmediata, en la selección de la Guía Michelin", explica la propia guía.

Cocineros galardonados con una Estrella Michelin en la gala del pasado año / GUÍA MICHELIN

La prestigiosa 'guía roja' destaca además que esta nueva selección demuestra que "la geografía española no tiene escondites" y que "hay establecimientos interesantes en cualquier localidad, por pequeña que sea".

Un restaurante en Betanzos con una "meteórica progresión"

Uno de los nuevos restaurantes gallegos que se suman a la guía gastronómica es A Artesa da Moza Crecha, un proyecto dirigido por los chefs Paula Martínez y Lolo Mosteiro y que ha experimentado una notable evolución desde sus inicios.

Los chefs Paula Martínez y Lolo Mosteiro / Cedida

Para Michelin, lo más destacado de este restaurante "de cuidado ambiente rústico-actual" es, precisamente, su "meteórica progresión". Como señala la prestigiosa guía, la historia de A Artesa da Moza Crecha empezó con un pequeño puesto en la Plaza de Abastos de Betanzos, desde donde comenzó su aventura como "adalid del producto de proximidad".

Con los años, Paula Martínez y Lolo Mosteiro consolidaron "un proyecto sincero y en constante evolución, mostrando siempre su inquebrantable compromiso con el producto de proximidad y las filosofías Slow Food".

La carta, "que procura por todos los medios hablarnos del territorio a través de una cocina gallega de vanguardia", se complementa con tres menús degustación: Sabores, Sensaciones y Emociones, todos ellos con diferentes opciones de maridaje. Eso si, entre sus platos hay uno que llama especialmente la atención de los inspectores de la guía: la carrillera de vaca guisada, que describen como "tremendamente sabrosa".

Una propuesta gastronómica "refrescante"

El segundo restaurante gallego que acaba de incorporarse a la selección se encuentra en pleno centro de Ferrol, a pocos metros del Ayuntamiento. Es Lembranzas de Néboa, dirigido por el chef ferrolano Sergio Rodríguez Roca.

El chef ferrolano Sergio Rodríguez Roca / Instagram

La trayectoria del cocinero es, precisamente, uno de los aspectos que ha llamado la atención de Michelin. Sergio Rodríguez Roca regresó a su ciudad natal después de formarse en restaurantes con Estrellas Michelin, como el restaurante Nova de Ourense, y trabajar bajo las órdenes de prestigiosos chefs, entre ellos el mediático Jordi Cruz.

"Este restaurante supone una agradable sorpresa, pues ha refrescado la propuesta gastronómica de la localidad", resume la guía sobre Lembranzas de Néboa, del que destaca su "propuesta personal, de buen nivel técnico".

Su cocina, explica la guía está pensada para compartir y siempre "en base al mejor producto gallego y con innumerables detalles que, sin estridencias, saben trasladar a los platos sus inquietudes viajeras por todo el mundo".

Entre las elaboraciones que recomienda Michelin se encuentra una de las propuestas más llamativas de la casa: 'pulpo y limón moro', un plato elaborado con cuscús, emulsión cítrica y crujiente de tapioca.

Los 15 nuevos restaurantes recomendados por Michelin

Los dos restaurantes gallegos forman parte de una lista de 15 nuevas incorporaciones a la selección de la Guía Michelin.

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Así, además de los dos establecimientos de Betanzos y Ferrol, la lista está formada por Melos, en Barcelona; Artigi, en Castuera (Badajoz); La Tabla, en Fano (Asturias); Alinea, en Roquetas del Mar (Almería); Kimua, en Vitoria-Gasteiz; Alizia Casa de Comidas, en Albarracín (Teruel); El Racó del Raval, en Benissivá (Alicante); Ca SeKo, en Dénia (Alicante); Sancho La Mercer, en Gijón; Fendo, en Huesca; Carvón, en Moraira (Alicante); La Cort del Mos, en Palamós (Girona); y Aquarium, en Valladolid.