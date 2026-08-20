Los ríos gallegos se secan: el 80 por ciento de las estaciones registra un caudal por debajo de sus valores normales

Galicia es el país de los mil ríos, pero la mayoría de ellos ahora se están secando. Casi ocho de cada diez estaciones de aforo instaladas en los cauces fluviales registran niveles por debajo de los valores normales. Y el 19 por ciento sufre una sequía extrema. Esto se explica por la falta de precipitaciones —desde mayo apenas ha llovido— pero también por las elevadas temperaturas que están provocando que el agua se esté evaporando rápidamente.

Los datos los ha recopilado el investigador de la Misión Biológica de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC) Dominic Royé, que ha desarrollado un mapa interactivo cruzando la información de las redes de estaciones de aforo con Copernicus —el programa europeo de observación y monitorización de la Tierra—. Se mide el caudal medio diario y se compara con la media histórica en esa misma estación y ese mismo día. Según el grado de variación, clasifica los ríos en función de la gravedad de la sequía que sufren.

A fecha de 16 de agosto en Galicia el 19 por ciento de las estaciones de aforo ubicadas en los ríos gallegos presenta una situación calificada de «extremadamente seca». Otro 5 por ciento de estos tramos fluviales está «muy seco», el 44 por ciento entra en la clasificación de «seco» y el 10 por ciento, en la de «moderadamente seco». En total, el 78 por ciento de los cauces fluviales analizados registra caudales por debajo de lo normal.

Solo el 7 por ciento de los ríos de la comunidad está en situación «normal» y hay otro 15 por ciento que lleva un poco más de agua de lo que suele ser habitual.

Los ríos con sequía extrema

Entre los ríos más castigados por la sequía están el Uma y el Tea, en Ponteareas, dentro de la provincia de Pontevedra, el río Ulla, en Agolada o el río Arnego, que discurre entre Agolada y Vila de Cruces. En Ourense está extremadamente seco el Avia. En Lugo el río Sarria (en el concello de Sarria) y el Neira, en O Páramo, son los más perjudicados por la falta de agua. Y en A Coruña circulan con caudales especialmente bajos el río Furelos, en Santiso, el río Mero, en Abegondo, el río Barcés, en Carral, o el río Mera en Cambre. Todos ellos tienen la clasificación de «extremadamente secos». Además, circulan «muy secos» el río Deza, en Silleda, el Arenteiro, en O Carballiño, o el río Castro, en Cee.

Mapa con la ubicación de las estaciones de aforo que se encuentran en situación de sequía en los ríos gallegos. / FdV

Dominic Royé apunta que Galicia está viviendo una situación de sequía «repentina» pues está perdiendo agua de forma muy rápida. Recuerda que desde mayo apenas ha llovido y a esta situación se suman las elevadas temperaturas. «La atmósfera tiene mucha hambre de vapor de agua y está secando el agua de la superficie», explica.

«La atmósfera tiene mucha hambre de vapor de agua y está secando el agua de la superficie» Dominic Royé — Investigador del CSIC

Las elevadas temperaturas que está sufriendo la comunidad ya desde antes de empezar el verano están agravando la situación. La sucesión de olas de calor está acelerando la evaporación del agua de los ríos, según señala el investigador del CSIC.

Aunque el pasado invierno fue lluvioso, Royé matiza que «llovió mucho, pero se concentró en poco tiempo», a lo que siguió un periodo muy largo sin precipitaciones. Y a diferencia de otras regiones, el investigador advierte de que Galicia «no tiene una capacidad de almacenamiento de agua tan fuerte». «La comunidad tiene una cobertura granítica que no guarda el agua. No estamos preparados para sequías tan largas», avisa.

Según explica, hasta ahora Galicia no tuvo problemas de agua, pero esta situación «está cambiando». «Las sequías van a ser cada vez más frecuentes, más duraderas y más intensas», señala.

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De hecho, la sequía está castigando con más fuerza a la comunidad gallega que al resto de la península ibérica. El mapa interactivo desarrollado por Royé revela como en España y Portugal solo el 23 por ciento de las estaciones muestra valores inferiores a los normales, mientras en Galicia roza el 80 por ciento.