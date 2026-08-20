La Xunta propone construir más embalses 25 años después del último y estudiar aguas subterráneas frente a las sequías

Un cuarto de siglo después del último embalse construido para abastecimiento en Galicia, el del Umia, en Caldas de Reis, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha propuesto este jueves no desechar esa idea para hacer frente a unas sequías cada vez más recurrentes.

Fue una idea de las que planteó este jueves en un acto en Oleiros (A Coruña), donde abordó la situación actual de Galicia, con varios municipios de Pontevedra y A Coruña en alerta. Tras recordar que enero y febrero fueron muy lluviosos, advirtió que después vinieron «la primavera y el verano más secos de la historia», por lo que, al tener «ríos muy cortos», si no hay grandes embalses, «al final el agua acaba en el mar».

En ese foro, defendió que «en algún sitio habrá que embalsar el agua para tirar de ella». Con todo, a «los del no por el no» les indicó ya que eso «no quiere decir que haya que llenar a Galicia de embalses».

A juicio de Vázquez, «hay que planificar de invierno para el verano unas cosas y del verano para el invierno, otras», como las inundaciones.

Aguas subterráneas

También ve necesario trabajar en el estudio de las aguas subterráneas, algo que ya se hace para pequeñas poblaciones.

Y sugiere, además, fomentar el reciclaje, que ahorra litros de agua en cuestiones como la fabricación de papel y cartón.

Mientras, la Xunta trabaja con los ayuntamientos también para analizar el agua que se pierde por evaporación, la vinculada al aumento de la población en verano y a las empresas.

«Estamos trabajando con los ayuntamientos mano a mano», ha apuntado y ha recordado la importancia de cumplir las normas en los municipios en alerta, como la de evitar el llenado continuado de las piscinas o la del lavado de coches.

Fuente: Faro de Vigo