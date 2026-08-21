Cada asalariado gallego aporta 3 euros de su nómina para pagar las pensiones de los 'boomers'

Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), referentes a diciembre del pasado año, la base de cotización media de los asalariados gallegos dentro del Régimen General es de 2.182 euros. Tomando esta cifra como referencia, cada asalariado gallego aporta 3 euros de su nómina mensual para reforzar la financiación futura de las pensiones, a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El Gobierno creó esta herramienta en 2023 para afrontar el impacto que tendrá sobre la Seguridad Social la jubilación de las generaciones del baby boom. Su objetivo es fortalecer los ingresos del sistema y acumular recursos en el Fondo de Reserva ante el aumento del gasto en pensiones que se prevé en las próximas décadas.

Cuando el mecanismo se puso en marcha, hace tres años, lo hizo con un incremento del 0,6% sobre la base de cotización, que aumenta anualmente una décima hasta alcanzar el 1,2% en 2029. El reparto se mantiene prácticamente constante durante todo este periodo: aproximadamente una sexta parte del incremento la asume el trabajador y las cinco sextas partes restantes, la empresa.

Este año, el recargo es del 0,9%, de los que 0,75 puntos corresponden a la empresa y 0,15 al trabajador. De este modo, mientras que el asalariado, con la base de cotización media, aporta 3,27 euros mensuales, la empresa asume otros 16,37. Los datos publicados esta semana por la Tesorería General de la Seguridad Social apuntan a un incremento de la recaudación del MEI en la comunidad de 19,1 millones de euros en un año, es decir, el 26,6%. En el primer semestre de 2025, los gallegos aportaron a la nueva hucha 71,57 millones de euros. Doce meses después, la cifra supera los 90,6 millones.

Más allá del incremento anual de la cuota, el progresivo avance del número de asalariados que viene registrando la economía gallega y el alza en las bases de cotización, que a lo largo del pasado año medraron un 3,3%, explican que la contribución a esta hucha haya crecido de forma acelerada.

A Coruña concentra casi la mitad

La recaudación, al igual que el volumen de empleo y las bases de cotización, no se distribuye de forma homogénea entre las cuatro provincias gallegas. A Coruña concentra la mayor parte, con 42,82 millones de euros acumulados durante los seis primeros meses del año. Le sigue Pontevedra, con 30,42 millones.

Entre ambas provincias reúnen más de cuatro quintas partes de los ingresos que aporta Galicia a la hucha. En Lugo, la Seguridad Social recaudó 9,29 millones de euros y en Ourense, 8,12 millones.

La evolución respecto al año anterior es positiva en las cuatro provincias. A Coruña lidera el crecimiento de la aportación al MEI, con un 30,5% más, con Pontevedra en segundo lugar, con un alza del 23,6%. Mientras que tanto en Ourense como en Lugo el aumento de la aportación fue del 22%.

El reto demográfico

La creación del mecanismo está directamente relacionada con la evolución de la estructura por edades de la población. Las generaciones del baby boom, que en España comprenden a los nacidos entre 1958 y 1975, son mucho más abundantes que las cohortes que llegaron después. Su progresiva salida del mercado laboral supone un incremento del número de personas que pasan a cobrar una pensión, mientras las generaciones que las sustituyen son menos numerosas.

Según las proyecciones que periódicamente realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2030 y 2040, más de 125.000 personas alcanzarán la edad de jubilación en Galicia. Esto supone alrededor del 10% de la totalidad de personas que se encuentran ocupadas en la comunidad en este momento. Mientras, las generaciones llamadas a sustituirlas en el mercado laboral son menos numerosas. Así las cosas, en el mismo periodo, el instituto estadístico proyecta en la comunidad una pérdida de población en edad de trabajar del 7%. El resultado será una mayor presión sobre la relación entre cotizantes y pensionistas que hace necesario un incremento de los ingresos con el objetivo de sostener el sistema.