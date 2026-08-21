Detenido en Ourense tras circular en dirección prohibida con 23 gramos de cocaína

La Policía Nacional de Ourense ha arrestado a un hombre por un presunto delito contra la salud pública tras ser localizado conduciendo en dirección prohibida, sin cinturón y portando 23 gramos de cocaína. La detención se produjo durante la madrugada de este pasado lunes, cuando los agentes se encontraban realizando labores preventivas para la detección y control de posibles puntos de venta de sustancias estupefacientes por el centro de la ciudad.

Así, observaron como un automóvil circulaba en dirección prohibida y sin utilizar su conductor el cinturón de seguridad, procediendo entonces a darle el alto al vehículo. Al mostrar el ocupante una "actitud nerviosa", los agentes localizaron e intervinieron dos bolsas que contenían más de cuatro gramos de cocaína. Asimismo, en un compartimento oculto en el interior del vehículo, también fue localizada una bolsa que contenía cerca de 19 gramos de cocaína, según informa la Policía Nacional a través de un comunicado.

Después de arrojar también resultados positivos en el test de drogas, el varón fue detenido y trasladado hasta dependencias policiales, en donde fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

Siete detenidos en Burela

Por otra parte, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en Burela (Lugo), dedicada supuestamente a la distribución de cocaína y hachís en distintos puntos de Lugo y Asturias, con siete detenidos. Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, la investigación se inició a principio de año y permitió identificar y determinar las funciones de los integrantes de esta organización, así como establecer sus vías de abastecimiento y distribución de sustancias estupefacientes.

Durante la operación zoco A7, los agentes lograron interceptar y frustrar una nueva partida de cocaína, que supuestamente tenía como destino las localidades lucenses de Burela y Foz, coincidiendo con el periodo estival. Finalmente, el operativo culmino con la detención de siete personas, vecinas de la provincia de Lugo y Asturias, con edades comprendidas entre los 27 y 45 años de edad, y la práctica de tres entradas y registros en distintos inmuebles vinculados con la organización.

Además, se intervinieron cuatro kilogramos de cocaína, 6000 euros en efectivo, cuatro vehículos a motor y un arma de fuego. La cuantía económica de los efectos intervenidos está pendiente de valoración final. Con todo, la operación fue dirigida por equipo territorial de la policía judicial de Burela y las diligencias, junto con las personas detenidas y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia, plaza no 2 de Mondoñedo, decretando el ingreso en prisión para seis de los detenidos.