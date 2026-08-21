Hallan el cuerpo sin vida de un vecino de Lugo en el río

El cuerpo sin vida de un vecino de Lugo de 47 años ha sido hallado este viernes, 21 agosto, en el río, a la altura del puente nuevo.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, el hallazago se produjo sobre las 11.00 horas de la mañana a la altura del puente nuevo de la localidad.

Hasta el punto se desplazó la Policía Nacional, la policía científica y los bomberos de Lugo, que procedieron a sacar el cuerpo del agua.

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Además se pasó el aviso al juzgado de guardia para proceder a levantar el cadáver, que se encuentra pendiente de autopsia.