Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Radares en SantiagoEl embalse desconocidoVuelta al coleJosé Gutiérrez CarouCarreira Pedestre
instagram

Hallan el cuerpo sin vida de un vecino de Lugo en el río

El cuerpo de un hombre de 47 años fue localizado este viernes en el río Miño, a la altura del puente nuevo de la localidad

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional / Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

El cuerpo sin vida de un vecino de Lugo de 47 años ha sido hallado este viernes, 21 agosto, en el río, a la altura del puente nuevo.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, el hallazago se produjo sobre las 11.00 horas de la mañana a la altura del puente nuevo de la localidad.

Hasta el punto se desplazó la Policía Nacional, la policía científica y los bomberos de Lugo, que procedieron a sacar el cuerpo del agua.

Noticias relacionadas

Además se pasó el aviso al juzgado de guardia para proceder a levantar el cadáver, que se encuentra pendiente de autopsia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: 'Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?
  2. La caída de los 'influencers' también llega a los creadores de contenido gallegos: 'Parece que nos gusta consumir contenido de gilipollas
  3. Xosé Humberto Baena, el gallego condenado por un crimen que siempre negó: la historia del último fusilado del franquismo
  4. El 40% de las comunidades de vecinos gallegas registró solicitudes para prohibir los pisos turísticos
  5. Daniel Dopazo, líder de la orquesta La Ocaband: «La verbena es el evento cultural más importante de Galicia y no se está protegiendo»
  6. Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
  7. Las altas temperaturas condicionan el estreno de la temporada oficial de caza de jabalí en Galicia: 'Con este calor no puedes soltar a los perros
  8. Cambio brusco del tiempo en Galicia: bajada de las temperaturas y algo de lluvia

Hallan el cuerpo sin vida de un vecino de Lugo en el río

Hallan el cuerpo sin vida de un vecino de Lugo en el río

Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo en el que se desarticularon cuatro puntos de venta

Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo en el que se desarticularon cuatro puntos de venta

Detenido en Ourense tras circular en dirección prohibida con 23 gramos de cocaína

Detenido en Ourense tras circular en dirección prohibida con 23 gramos de cocaína

Galicia necesita donantes de sangre de tipo 0 negativo: las reservas están en nivel crítico

La Xunta medirá durante una semana toda la comida que tiran 350 hogares gallegos

La Xunta medirá durante una semana toda la comida que tiran 350 hogares gallegos

Todo lo que se conoce de Fly2Galicia: la trayectoria de su fundador, su sede, la aerolínea rumana y los vínculos con Israel

Todo lo que se conoce de Fly2Galicia: la trayectoria de su fundador, su sede, la aerolínea rumana y los vínculos con Israel

Los médicos claman contra la saturación de las urgencias y el Sergas defiende la normalidad del servicio

Los médicos claman contra la saturación de las urgencias y el Sergas defiende la normalidad del servicio

Cada asalariado gallego aporta 3 euros de su nómina para pagar las pensiones de los 'boomers'

Cada asalariado gallego aporta 3 euros de su nómina para pagar las pensiones de los 'boomers'
Tracking Pixel Contents