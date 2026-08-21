Hallan el cuerpo sin vida de un vecino de Lugo en el río
El cuerpo de un hombre de 47 años fue localizado este viernes en el río Miño, a la altura del puente nuevo de la localidad
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Europa Press
El cuerpo sin vida de un vecino de Lugo de 47 años ha sido hallado este viernes, 21 agosto, en el río, a la altura del puente nuevo.
Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, el hallazago se produjo sobre las 11.00 horas de la mañana a la altura del puente nuevo de la localidad.
Hasta el punto se desplazó la Policía Nacional, la policía científica y los bomberos de Lugo, que procedieron a sacar el cuerpo del agua.
Además se pasó el aviso al juzgado de guardia para proceder a levantar el cadáver, que se encuentra pendiente de autopsia.
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