Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo en el que se desarticularon cuatro puntos de venta

La Guardia Civil de Arteixo ha desmantelado cuatro puntos de venta de sustancias estupefacientes en una operación, denominada 'Artime', que ha dejado seis detenciones, tres hombres y tres mujeres.

La operación se inició en mayo, según explica la Guardia Civil, al tener conocimiento de estos cuatro puntos de venta de drogas en el núcleo de Meicende. Durante la investigación lograron localizar los supuestos puntos de venta, lo que motivó el registro este jueves. Tal y como detallan, los domicilios generaban malestar vecinal e inseguridad. Las pesquisas fueron iniciada con el amparo del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Nº1 de A Coruña.

Operación Artime con seis detenidos en Arteixo / LOC

Como fruto de las investigaciones, se ha incautado un importante alijo de droga con 1.402 dosis de heroína, 365 dosis de cocaína, más de 44 gramos de hachís, casi 6.700 euros en moneda fraccionada, un vehículo y utensilios para el pesaje y la preparación de las sustancias.

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La entrada en los domicilios se produjo simultáneamente este jueves en una actuación en la que se colaboró con la Policía Local de Arteixo para regular el tráfico y proteger a los agentes durante el desarrollo.

Operación Artime con seis detenidos en Arteixo / LOC

Fuente: La Opinión A Coruña