Solo en dos ciudades de España se conduce mejor que en esta ciudad gallega

Hay ciudades españolas donde parece que ponerse al volante resulta algo más seguro que en otras. Al menos así lo refleja un nuevo estudio de Carwow, que ha analizado los accidentes de tráfico, las infracciones y los puntos detraídos del carnet para determinar dónde se conduce mejor en España.

Así, el comparador de precios de coches nuevos sitúa a León (97,44 puntos) y Córdoba (93,14) como las ciudades españolas con los conductores más seguros. El podio lo cierra Lugo, con una puntuación de 91,46 sobre 100.

Curiosamente, Lugo no es la única ciudad gallega en el top, y es que Ourense ocupa el décimo puesto con una puntuación de 85,44. Entre medias se sitúan Ciudad Real (88,64), Toledo (88,33), Zamora (87,56), Guadalajara (87,35), Cáceres (86,51) y Soria (86,35).

Lugo destaca por sus cifras de siniestralidad

El informe de Carwow tiene en cuenta diferentes variables para determinar qué ciudades presentan una conducción más segura. Entre ellas se encuentran los accidentes, los puntos detraídos y las infracciones por cada 100.000 conductores.

En el caso de Lugo, la ciudad amurallada registra 183 accidentes por cada 100.000 conductores, el cuarto con menos registro en este aspecto.

También presenta buenos datos en cuanto a los puntos detraídos del carnet, con 2.268 por cada 100.000 conductores, mientras que las infracciones se sitúan en 4.576 por cada 100.000 conductores.

Las grandes ciudades salen peor paradas

El estudio también refleja una diferencia entre las ciudades más pequeñas y algunos de los grandes núcleos urbanos españoles. En la parte baja de la clasificación, o en el 'top' de ciudades donde peor se conduce, aparecen Málaga, Barcelona y Lleida.

Málaga es la ciudad en la que los conductores son menos seguros, con 30,92 puntos, seguida de Barcelona (33,63) y Lleida (36,33).

Mapa de la seguridad al volante elaborado por Carwow / Carwow

El 'top 10' de las ciudades en las que peor se conduce lo completan Girona (46,93), Burgos (47,39), Madrid (49,89), Vitoria-Gasteiz (53,60), Tarragona (55,44), Palma (61,79) y Murcia (61,86).

La conducción agresiva, una de las principales preocupaciones

El informe no solo analiza los datos relacionados con accidentes y sanciones. Carwow también realizó una encuesta a 1.563 conductores españoles para conocer cuáles son sus principales preocupaciones al volante.

Más de la mitad, concretamente el 56,2%, considera que la conducción agresiva o imprudente es el mayor riesgo al circular por ciudad.

La tecnología también gana peso como elemento de seguridad. El 75,8% de los encuestados asegura que los vehículos modernos equipados con asistentes avanzados de seguridad les hacen sentirse más tranquilos al conducir.

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