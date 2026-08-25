Cuarenta y cuatro menores necesitan protección policial por violencia machista en Galicia

La violencia machista no empieza necesariamente en la edad adulta. Un total de 44 menores de 18 años permanecían bajo seguimiento policial en Galicia a finales de mayo tras haber sido incorporadas al sistema VioGén como víctimas de violencia de género. Son adolescentes cuyos expedientes continúan activos y para las que las fuerzas de seguridad mantienen medidas de vigilancia y protección adaptadas al nivel de riesgo detectado.

La cifra ha crecido con rapidez. Apenas un mes antes eran 40 las menores con casos activos en Galicia. Y cuatro años atrás, en abril de 2022, eran 36. El salto desde entonces ronda el 22%, una evolución que refleja cómo la violencia dentro de las relaciones afectivas está alcanzando también a chicas que todavía no han cumplido los 18 años. No somos capaces de sacudirnos el machismo y la cultura patriarcal, que arraiga entre las nuevas generaciones.

Pero las 44 menores que necesitan actualmente seguimiento policial son solo una parte de la fotografía. A finales de mayo, VioGén tenía registradas en Galicia a 86 víctimas menores de edad, asociadas a 87 expedientes. La diferencia se explica porque una misma víctima puede aparecer vinculada a más de un caso cuando ha sufrido violencia por parte de distintos agresores.

El dato supone un incremento apreciable respecto a los últimos años. En abril de 2022 había 70 menores víctimas registradas en Galicia. En mayo de este año eran ya 86: 16 más, cerca de un 23% de aumento en cuatro años.

La evolución no ha sido completamente lineal, pero la tendencia de fondo es ascendente. En julio de 2022 constaban 67 menores; un año después eran 70; en julio de 2024 habían aumentado hasta 78 y en julio de 2025 alcanzaban las 80. Este año, antes incluso de llegar al verano, el sistema ya contabilizaba 86.

También aumenta el número de aquellas cuya situación requiere intervención policial en ese momento. De los 36 casos activos de abril de 2022 se pasó a 40 en abril de 2026 y a 44 solo un mes después.

Estar registrada no significa estar siempre bajo vigilancia

La diferencia entre las 86 víctimas registradas y los 44 casos activos es fundamental para interpretar correctamente las estadísticas.

Una menor que entra en VioGén queda incorporada al sistema como víctima. Su expediente puede permanecer activo mientras necesita seguimiento policial y pasar posteriormente a situación inactiva cuando las circunstancias dejan de exigir ese control.

Que un caso figure como «inactivo» no significa que la menor deje de ser considerada víctima, ni que necesariamente se haya archivado el procedimiento judicial o retirado una denuncia. Es una clasificación policial. El expediente permanece en VioGén y puede volver a activarse si cambia la situación o reaparece el riesgo. Por eso el número de víctimas acumuladas es siempre superior al de chicas que necesitan protección en un momento determinado.

A finales de abril, cuando Interior publicó el último desglose completo que permite conocer esa situación provincia por provincia, Galicia tenía 81 menores víctimas asociadas a 82 expedientes: 40 estaban activos y 42 figuraban como inactivos. Un mes después, el balance autonómico ya había aumentado hasta 86 víctimas y 44 casos activos.

Pontevedra, con más menores bajo seguimiento

Aunque el dato de mayo permite conocer el total gallego actualizado, para analizar las diferencias territoriales hay que acudir al balance de abril, el último disponible con detalle provincial.

Y ahí Pontevedra destaca como la provincia gallega con más casos activos entre menores. De los 40 expedientes que entonces necesitaban seguimiento policial en Galicia, 18 correspondían a Pontevedra. A Coruña tenía 15; Ourense, cinco; y Lugo, dos. Es decir, prácticamente el 45% de los casos activos de toda Galicia se concentraba en la provincia pontevedresa.

El dato resulta todavía más significativo al mirar hacia atrás. En abril de 2022 Pontevedra tenía 13 expedientes activos relacionados con víctimas menores de 18 años. Cuatro años después eran 18, cinco más y casi un 39% de incremento.

El crecimiento del número total de víctimas registradas ha sido más moderado: de 27 menores en 2022 a 31 en abril de este año. Lo que se ha incrementado con más intensidad es, por tanto, el número de chicas cuya situación exige actualmente vigilancia policial.

A Coruña acumula más víctimas, pero menos casos activos

El comportamiento es diferente en A Coruña. Allí se encontraba en abril el mayor número de menores víctimas registradas de Galicia: 34, frente a las 31 de Pontevedra.

Sin embargo, solo 15 de los expedientes coruñeses permanecían activos, tres menos que en Pontevedra.

También aquí resulta útil la comparación temporal. En 2022 A Coruña contaba con 30 víctimas menores y 17 casos activos. Cuatro años después había cuatro víctimas registradas más, pero dos expedientes activos menos.

Ourense crece y Lugo se mantiene en cifras bajas

En Ourense las cantidades absolutas son inferiores, pero también se aprecia crecimiento. Las víctimas menores registradas pasaron de ocho en abril de 2022 a 13 cuatro años después. Los casos activos aumentaron de cuatro a cinco.

Lugo presenta las cifras más reducidas de Galicia. En abril constaban tres víctimas menores, dos de ellas asociadas a expedientes activos. Cuatro años antes eran cinco las víctimas registradas y también dos los casos que permanecían bajo seguimiento. Así, la fotografía provincial de abril dejaba 34 víctimas menores registradas en A Coruña, 31 en Pontevedra, 13 en Ourense y tres en Lugo.

Pero si se observa únicamente a aquellas que necesitaban protección policial, el orden cambiaba: Pontevedra encabezaba Galicia con 18, seguida por A Coruña con 15, Ourense con cinco y Lugo con dos.

Más de 6.100 víctimas de todas las edades, bajo protección en Galicia

El aumento de las menores víctimas de violencia de género se produce, además, dentro de una tendencia general de crecimiento de VioGén en Galicia. El sistema contabilizaba a finales de julio 6.188 casos activos de violencia de género de todas las edades, casi un centenar más que un mes antes. Setenta estaban considerados de riesgo alto y uno de riesgo extremo.