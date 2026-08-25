El narcotráfico no descansa en agosto: "Es la mayor amenaza a la seguridad" en Galicia y España

El narcotráfico no coge vacaciones en agosto y tampoco quienes luchan contra la que, en palabras del gerente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso, es la "mayor amenaza" a la seguridad en Galicia y España, la de los grupos criminales que hay detrás de la droga.

Las principales operaciones antinarcotráfico desarrolladas este mes en Galicia se concentraron en la provincia de A Coruña y la más destacada tuvo lugar en Muxía: permitió desarticular una organización criminal asentada en la Costa da Morte.

Fardos de droga intervenidos en Muxía. / Guardia Civil

El balance final fue de 26 detenidos y la incautación de más de 1.600 kilos de droga, además de una embarcación rápida y un revólver.

Con una cantidad algo inferior de cocaína (1.410 kilos) y tres detenidos, entre ellos el líder del clan de los Fanchos, se desarrolló el pasado sábado otra operación en A Pobra do Caramiñal, en la comarca del Barbanza.

Policía Nacional

Entre estos dos grandes golpes de especial impacto contra el narcotráfico, ambos ligados a la entrada de cocaína por vía marítima y a organizaciones asentadas en la costa gallega, se interceptaron más de 3.000 kilos, un tercio de todo lo que se decomisó en 2025 en Galicia.

"Es esencial que haya una máxima presión policial y judicial", señala a EFE el gerente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso, que felicita a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Fiscalía y a los juzgados que están "comprometidos" con la lucha contra el tráfico de drogas.

Para él, España, en general, y Galicia, en particular, tienen "un gravísimo problema con el narcotráfico que no se está dimensionando adecuadamente" y se refiere a la "amenaza directa" para la salud y la economía de los consumidores, para "miles de familias destrozadas" por la droga, y también por una cuestión de "seguridad".

"El principal desafío de seguridad que tienen España y Galicia es la amenaza del crimen organizado. Hay organizaciones de medio mundo instaladas aquí; la mayoría, dedicadas al tráfico de drogas", sostiene Alonso, que advierte, además, del aumento "exponencial" de la violencia que emplean, ya que ahora, tras los alijos, es habitual que aparezcan "armas, incluso de guerra".

En una de esas operaciones de agosto en Galicia, entre los detenidos había un guardia civil y el gerente de la fundación recuerda el caso de un exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detenido con 20 millones de euros ocultos en su casa, presuntamente, relacionados con el narcotráfico.

Alonso alerta sobre la amenaza de que esas situaciones, por ahora "puntuales y excepcionales, se empiecen a extender" y pongan la lucha contra el narcotráfico "en riesgo".

Es la consecuencia -dice- del "enorme poder de corrupción" del narcotráfico, frente a lo que pide contraponer "la máxima determinación y darle la máxima prioridad", algo que, en su opinión, no se da en España porque, "si no, habría más efectivos (policiales) y juzgados especializados".

La Estadística Anual sobre Drogas

La recientemente publicada Estadística Anual sobre Drogas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado refleja que, en 2025, se incautaron en Galicia 9.337 kilos de cocaína, el 12,13 % del total nacional, lo que supone un 385,83 % más que en 2024.

En el sur de España está entrando más cocaína que en Galicia "desde hace mucho tiempo", inciden desde la fundación gallega, pero matizan: Eso no quiere decir que "haya disminuido" la cantidad que se cuela por la costa de la comunidad autónoma, porque, al contrario, "crece".

En todo caso, Alonso precisa que los datos hay que "ponerlos en perspectiva", porque "la estadística es importante para tomar decisiones, pero no dejan de ser fotografías fijas de un año en concreto; si el anterior hubo pocas incautaciones y el siguiente es notable, la cifra se multiplica, pero eso no significa que haya crecido en la misma proporción".

Así, sostiene que los grupos criminales diversifican los envíos y, dentro de la "inmensa costa" de la península ibérica, intentan meterlos por donde creen que "van a tener éxito".

Por eso insiste en que se requiere darle "prioridad máxima" con medios humanos y materiales, y apunta que invertir en seguridad y medios judiciales no es una cuestión "baladí" porque, a "más droga incautada, más patrimonios intervenidos" y solo con el patrimonio se "financia de sobra" la inversión en medios.

Un ámbito, el de los patrimonios, donde cree que se podría "ser mucho más eficaz y ejemplarizante" y lo razona: "Aunque al narco le intervengan, hasta que se venda el patrimonio pasan años y, mientras tanto, él, su familia o sus testaferros siguen disfrutándolos".

Eso es "desmoralizador", comenta Alonso, quien reclama la "prohibición cautelar del uso de esos bienes".

Subida de las anfetaminas en Galicia

Las anfetaminas incautadas en 2025 en Galicia se multiplicaron por más de 200, con más de 2.000 unidades interceptadas. "Es algo que llama la atención y sobre lo que hay que poner vigilancia para ver si se confirma esta tendencia de fabricación de esa sustancia, habitualmente relacionada con los carteles mexicanos que tratan de producir aquí, o del centro de Europa", expone el gerente.

Es una "amenaza más de un problema tremendo", al que en Galicia no se ha sumado, al menos según el informe anual, el fentanilo.

En todo caso, apunta Alonso, "el problema de la estadística son las toneladas de droga que no están ahí, las que están en la calle".

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Y otro es la "banalización y romantización" de la figura del narco en las series audivisuales, algo que, en su opinión, no hace "ningún favor a la sociedad". Le preocupa "mucho" que los jóvenes vean el narcotráfico como "algo de película".