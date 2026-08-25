Una nueva borrasca pone en alerta a Galicia este miércoles: aviso amarillo por lluvias y tormentas intensas en gran parte de la comunidad
La llegada de una nueva borrasca dejará a la comunidad bajo la inestabilidad, con la lluvia y las tormentas como grandes protagonistas
La inestabilidad afectará principalmente a las provincias de A Coruña y Pontevedra
La llegada de una nueva borrasca este miércoles a Galicia pondrá en alerta a la comunidad, con varias zonas en aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas intensas, según los datos de Meteogalicia.
Tras unos días marcados por la inestabilidad y las tormentas, con la tarde del domingo al lunes como el momento más crítico, con más de 2.000 rayos caidos en Galicia, la comunidad continúa este martes bajo el dominio de una pequeña borrasca ubicada al oeste de Irlanda, dominando de nuevo la inestabilidad.
Desde primera hora de la mañana, el día dejó lluvias y un ligero descenso de las temperaturas máximas. El cielo estará parcialmente nublado con chubascos en el el oeste que serán más probables con el avance del día por el interior. En el tercio norte habrá nubes de tipo medio y alto que no impedirán por momentos el paso del sol.
Alerta amarilla en buena parte de Galicia este miércoles
La llegada de una nueva borrasca este miércoles provocará que varios puntos de la comunidad estén bajo alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas intensas.
Así, estarán en alerta amarilla por lluvias el interior, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, el sur de la provincia de Ourense y el litoral de la provincia de Pontevedra. La alerta comenzará a las 09.00 horas y se extenderá hasta las 15.00 horas, al esperarse lluvias que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Por otro lado, las provincias de A Coruña y Pontevedra estarán en aviso amarillo, desde las 12.00 horas hasta las 18.00 horas, al esperarse tormentas localmente intensas.
En la jornada del miércoles la borrasca traerá un descenso moderado de las temperaturas y el viento soplará moderado del sur-suroeste y fuerte en el litoral atlántico.
¿Cómo evolucionará el tiempo para el final de la semana?
Hacia el viernes y el fin de semana la tendencia apunta a una mejoría relativa: el viernes todavía podría caer algo de lluvia, mientras que el sábado parece, por ahora, el día más estable, con intervalos de sol y nubes y máximas alrededor de 22 °C. El domingo aumentaría de nuevo la nubosidad y no se descartan precipitaciones, con temperaturas próximas a 23 °C.
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