La sangría demográfica vacía las aulas en Galicia: 22.500 alumnos menos en diez años

En septiembre, a falta de incluir los datos de Formación Profesional, que mantiene abierta su matrícula el próximo mes, serán 298.436 estudiantes los que se incorporen al nuevo curso. Son 4.617 menos que un año atrás porque la demografía va despejando las aulas gallegas. Son un poco más de perspectiva, echando la vista atrás una década, los colegios e institutos de la comunidad que imparten educación obligatoria y Bachillerato han restado, en conjunto, 22.500 alumnos.

Aunque no es Bachillerato la etapa que más acusa los efectos colaterales de la natalidad gallega, porque resta 229 inscritos en 2026-2027, frente a los 2.600 de Primaria, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sí destacó que era una novedad que afrontase un retroceso tras una secuencia de «incremento» asociada al «baby boom» de finales de la primera década del siglo XX.

Con todo, contribuye a paliar ese descenso el hecho de que el alumnado extranjero haya multiplicado su presencia, desde suponer un 2,6 por ciento de los escolarizados en las enseñanzas obligatorias en 2016-2017 al 7% actual.

800 aulas salvadas del cierre

Los datos los desgranó el conselleiro este martes en la tradicional rueda de prensa de avance de novedades para el curso 2026-2027, que se estrenará en las aulas el 9 de septiembre. En ese foro destacó que, pese a ese descenso de la matrícula, en tres años se han salvado 800 aulas del cierre gracias al acuerdo firmado entre la Xunta y tres sindicatos, a los que se sumó un cuarto después, en 2023.

Rodríguez enfatizó, además, que Galicia funciona como «un distrito único» en el que no hay diferencias entre el alumnado del rural y el urbano en términos de dotación. De hecho, explicó que la enseñanza en rural supone «un sobrecoste del 30 por ciento». En todo caso, subrayó que el 99,7 por ciento de todo el alumnado de Infantil y de Primaria cuenta con un servicio educativo en el concello en el que reside y llegó a cifrar en un tercio las plazas de infantil disponibles que quedan sin utilizar.

El conselleiro resaltó que el curso comenzará con una ratio de 20 alumnos en Infantil, en una medida «imitada», pero con un perfil más bajo, dijo, por el Gobierno central, y que las aulas sumarán alrededor de 900 profesores, un dato que la Xunta presenta como «récord», a falta de cerrar las incorporaciones en septiembre.

Auxiliares de conversación y PAU

Por otra parte, Educación volvió a garantizar el programa de auxiliares de conversación, en un nuevo formato que la Xunta se comprometió a presentar en breve, con la idea de que estos apoyos puedan estar en los centros educativos para el segundo trimestre del año.

Asimismo, preguntado por la aplicación del acuerdo entre la Consellería y las tres universidades públicas gallegas para reformar la estructura que gestiona la selectividad, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, recordó que la aplicación será progresiva y que, mientras, están operativos los grupos de trabajo que ya tiene organizados la CiUG, con lo que garantiza que a la vuelta de las vacaciones tanto el profesorado como el alumnado dispondrán de certezas y de modelos de examen.