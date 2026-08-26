La casa en venta más cara de Galicia está en la Costa da Morte y cuesta 5 millones: un castillo frente al mar que lleva años buscando dueño

Hay viviendas con vistas al mar y después está esta. En plena Costa da Morte, una fortaleza del siglo XVIII construida en una península sobre acantilados busca nuevo dueño. Está a la venta por 5 millones de euros, un precio solo al alcance de grandes fortunas. Su nombre lo dice todo: Fortaleza Castillo del Príncipe. Se encuentra en Cee, en A Ameixenda, abrazada por la ría de Corcubión y las aguas del Atlántico. Presentada como una "exclusiva y única" propiedad en primera línea de playa, combina historia, arquitectura defensiva y unas dimensiones difíciles del encontrar en el mercado inmobiliario. Unos 2.700 metros cuadrados construidos y nada menos que 33.218 metros cuadrados de finca con piscina. La realidad es que lleva años con el cartel de 'se vende' colgado, cerca de tres décadas. Llegaron a pedir por este complejo 10 millones. Hoy puede adquirirse por la mitad, una suma de dinero que sigue siendo accesible para muy pocos, sin contar lo que debe costar su mantenimiento.

Según la información que acompaña el anuncio publicado en el portal inmobiliario Idealista, su construcción fue ordenada durante el reinado de Felipe V en 1740 y concluyó una década después. El nombre, Fortaleza del Príncipe, hace referencia precisamente a su hijo Carlos, que posteriormente se convertiría en Carlos III. Hace 30 años fue completamente restaurada.

La propiedad sigue en venta por 5 millones de euros / Idealista

Una joya inmobiliaria con un pasado defensivo

La parte histórica de la propiedad ocupa alrededor de 1.900 metros cuadrados y alberga una fortaleza de unos 670 metros cuadrados distribuidos en una única planta. En su interior se encuentran grandes salones, uno de ellos de unos 150 metros cuadrados, una segunda estancia con una gran chimenea, cinco amplios dormitorios —también con chimenea— y cinco cuartos de baño incorporados, además de dos aseos, cocina y despensa. La fortaleza conserva elementos propios de su pasado defensivo, como las almenas, el patio de armas y los antiguos polvorines, además de techos de piedra abovedados. En una de las zonas de las almenas existe incluso un pequeño salón de estilo marroquí con terraza y vistas panorámicas, mientras que la propiedad conserva también una bodega abovedada de unos 27 metros cuadrados.

Una finca que parece un pequeño mundo

Pero quizá lo más llamativo se encuentre en el exterior, con la extensa finca cerrada por un muro de piedra de entre tres y cuatro metros de altura que cuenta con unos 300 metros de fachada al mar y acceso privado.

Esta propiedad de lujo no se limita al castillo. En sus terrenos hay varios edificios independientes: un chalet de estilo inglés de aproximadamente 200 metros cuadrados; otro habitado permanentemente por un matrimonio de guardeses, y dos casas que albergan diferentes estancias y apartamentos.

Imagen de uno de los salones de la propiedad / Idealista

El conjunto dispone además de una piscina de 18x10 metros, pista de tenis, varios estanques, un depósito de agua para riego y diferentes instalaciones destinadas al mantenimiento de los jardines, que son otro de los grandes atractivos. El anuncio describe una vegetación formada por camelias, magnolios, cedros, rododendros, azaleas, hortensias, rosales, árboles frutales, limoneros y naranjos, entre otras especies.

"Absténganse curiosos. Solo personas solventes"

La agencia establece un filtro para acceder a la propiedad: quienes quieran concertar una visita deberán presentar previamente una carta de intenciones. "Absténganse cucuriosos. Solo personas interesadas y solventes", señala el anuncio.

Por cinco millones de euros, un precio negociable, el comprador no adquiriría simplemente una vivienda con vistas al Atlántico, sino un conjunto histórico de enormes dimensiones en uno de los paisajes más singulares de Galicia: una antigua fortaleza frente al mar, rodeada de jardines y con cientos de metros de costa privada. El problema es encontrar comprador: esta joya inmobiliaria lleva años en el mercado y, por ahora, nadie ha querido hacerse con sus llaves.