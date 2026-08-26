Dos plagas de gusanos dejan a Casa Grande de Xanceda sin su tradicional ecolaberinto de maíz

Casa Grande de Xanceda convirtió en tradición la original idea de convertir uno de sus maizales ecológicos en un ecolaberinto para los visitantes de la granja. Pero este año no será posible. Dos plagas se han cebado con el maíz en plantaciones de esta ganadería de leche asentada en el concello coruñés de Mesía. "El gusano rosquilla y el gusano soldado lo han disfrutado muchos antes de nosotros y que vosotros". Así anunció la granja en sus redes sociales que el próximo ecolaberinto, convertido en uno de los atractivos para los visitantes, tendrá que esperar al año que viene.

"Lo destrozaron completamente", cuenta Vicente, capataz de Casa Grande de Xanceda, para explicar la magnitud del ataque de estos gusanos sobre el maíz. Devoran las hojas de las plantas echando a perder un cultivo que este año también se ha visto lastrado por la meteorología, especialmente por la falta de lluvia. La granja ha mostrado a vista de dron cómo ha quedado la finca tras el paso de estos enemigos.

El ecolaberinto de 2025, con forma de tractor / Cedida

Sus maizales son ecológicos, por lo que no pueden tratarlos con herbicidas ni insecticidas. Hay un producto que sí pueden usar y que "atonta" a los gusanos para que dejen al maíz crecer sano, pero no siempre funciona.

Símbolos que esconden un mensaje

Los laberintos de Casa Granja de Xanceda van más allá de la diversión. Siempre esconden un mensaje visible a vista de pájaro. Los caminos daban forma el año pasado a un tractor, que la granja decidió usar como "símbolo de gratitud a la gente que se queda en el rural y que lo defiende de los incendios con tractores, cisternas y herramientas". En 2021, por ejemplo, el mensaje aludía a la pandemia: ¡covid piérdete! Fue el primer ecolaberinto de España creado con texto usando la tecnología de agricultura de precisión. En 2023 hicieron uno dedicado a los murciélagos y su papel en la agricultura ecológica

Estos laberintos se pueden disfrutar cuando el maíz ya tiene altura, desde agosto, y duran hasta finales de septiembre o principios de octubre, cuando el cereal se recoge para alimento de las vacas. La idea es entrar en el maizal y encontrar el recorrido de salida, convirtiéndolo en una pequeña aventura especialmente pensada para familias y niños que visiten la granja.