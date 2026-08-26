Solo seis concellos destinan más de 100 euros per cápita a las fiestas: «En Galicia, el 90% de las contrataciones vienen de las comisiones»

El verano en Galicia se escribe con v de verbena. Es indiferente si uno disfruta de los meses de verano en una de las siete ciudades de la comunidad, en una villa mediana o en una parroquia del rural: con total seguridad, vecinos y visitantes habrán tenido la posibilidad de asistir a una noche de orquesta en alguna de las miles de fiestas patronales que salpican la geografía gallega en julio y agosto. Un sinfín de celebraciones regadas con comida y música que tienen un coste para las arcas municipales. Según los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes a 2025, hasta seis concellos de la comunidad invirtieron más de 100 euros per cápita en el capítulo de «fiestas y festejos».

Sin embargo, el desembolso municipal no recoge todo el dinero necesario para poner en marcha una fiesta. Principalmente, porque buena parte de las festividades que tienen lugar cada año en la comunidad corren a cargo de organizaciones vecinales que trabajan de manera voluntaria: las comisiones de fiestas. Son ellas las que, en muchos casos, asumen la tarea de buscar financiación entre vecinos y negocios que permitan afrontar la contratación de las orquestas y otros espectáculos.

Capitol durante una de sus actuaciones. / Cedida

Las grandes ciudades concentran los mayoes desembolsos. A Coruña, Vigo, Santiago y Pontevedra cuentan con un gasto superior a los 2 millones de euros, mientras que Lugo y Ferrol se mueven en torno al millón y medio. El caso de Ourense es un misterio, ya que no presentó sus presupuestos al Ministerio el pasado año.

Sin embargo, el escenario cambia por completo cuando el número de habitantes entra en la ecuación. As Somozas encabeza la clasificación, con 192,99 euros de gasto en fiestas por habitante, seguida de Chandrexa de Queixa, con 180,16 euros, y Vilariño de Conso, con 157,38 euros. A continuación aparecen Ortigueira, con 151,17 euros por vecino; As Pontes de García Rodríguez, con 120,83; y Sobrado, con 106,50 euros. Son los únicos seis concellos gallegos que superan el umbral de los 100 euros por habitante.

El trabajo de la comisión

Hablamos de cantidades importantes pero que, sin el trabajo de las comisiones, se dispararían. «Nosotros desde abril comenzamos a realizar el puerta por puerta», explica Verónica Bonilla, presidenta hasta este año de la comisión de fiestas de A Xunqueira, en Cee, que se celebran a mediados del mes de agosto.

Desde que ella accedió al puesto, hace cuatro años, el ayuntamiento aporta una subvención de 50.000 euros para la realización de la fiesta. Sin embargo, los gastos se multiplican: luz, generadores, alquiler del suelo, orquestas, seguros... «Lo que nos da el ayuntamiento no llega, sin la ayuda de vecinos y comercios y ese trabajo de homiguita sería imposible», apunta.

Según los cálculos de Bonilla aproximadamente el 60% del presupuesto lo aporta el concello, mientras que el 40% corresponde a la financiación lograda por la comisión. Unos fondos a los que hay que sumar el tiempo destinado por todos los voluntarios que conforman la asociación. «Nosotros somos ocho personas y, sobre todo, a partir de julio no paramos. Preparar toda la documentación para presentar en el ayuntamiento, las reuniones con las orquestas...», enumera la presidenta que reconoce, entre risas, que las semanas previas al inicio de las fiestas no hay descanso posible: «Mi hija ya sabe que esos días no me puede dejar a la niña».

Quienes conocen a la perfección el trabajo que realizan estos vecinos son quienes habitualmente se sientan al otro lado de la mesa para negociar con ellos sus honorarios: las orquestas. «En Galicia, el sector de las orquestas depende de las comisiones de fiestas. De hecho, entre el 80 y el 90% de las contrataciones provienen de cuatro vecinos que se juntan y trabajan para sacar adelante las programaciones», reconoce a este diario una voz autorizada del sector de la verbena.

Cuando las contrataciones llegan desde el otro lado del telón de grelos, una tendencia que cada vez va a más entre las orquestas gallegas, quien descuelga el teléfono al otro lado no es un vecino si no el alcalde o, en su defecto, el concejal de fiestas. «Cuando tocamos fuera siempre son los ayuntamientos los que nos contratan», afirma.

Contención en el gasto

De este modo, el trabajo realizado por las comisiones termina ayudando a contener el gasto municipal. Así las cosas, de los 190 municipios gallegos que ya han liquidado sus cuentas correspondientes al ejercicio de 2025, ninguno de ellos realizó un desembolso en fiestas y festejos superior al 10% de su presupuesto. De hecho, únicamente catorce concellos hicieron un dispendio en sus celebraciones que igualase o superase el 5% de los fondos anuales.

Cabe destacar, en este sentido, que en 703 ayuntamientos españoles (el 15% de aquellos que ya liquidaron su presupuesto) al menos uno de cada diez euros del caudal público disponible anualmente fue destinado a financiar la celebración de festejos en sus localidades.