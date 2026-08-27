Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atasco judicialÁngeles VázquezCasa Grande de XancedaEl sacrificio de dos compostelanasNepal
instagram

Palestina

La Audiencia de Madrid reabre una causa contra Suso de Toro, denunciado por delito de odio por una entidad proisraelí

El escritor asegura no tener comunicación oficial sobre ello: «No es la primera vez que Israel me intimida con alguno de sus instrumentos»

El escritor gallego Suso de Toro

El escritor gallego Suso de Toro / Xoán Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S. C.

Santiago

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir una causa contra el escritor compostelano Suso de Toro, que fue denunciado por la organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por un supuesto delito de odio de carácter antisemita en base a tuits publicados entre febrero y marzo de 2024 donde, entre otros, hablaba de Israel como «un estado genocida». El auto considera que el sobreseimiento provisional y archivo de la causa acordado en mayo de 2025 fue «prematuro» y que, «al menos», debería tomarse declaración al denunciado «a fin de que exponga la intención de sus manifestaciones».

Los tuits que son objeto de la denuncia son tres, publicados el 25 de febrero, el 3 de marzo y el 19 de marzo de 2024. El segundo de ellos, y en el que más se hace hincapié por la «polémica» generada, decía: «Al final los sionistas con su crueldad sin frenos convencen de que, después de todo los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg y Polansky a hacer la película. La harán? Ah, no, que no conviene a Israel».

Este mensaje, sin embargo, fue eliminado por su autor, que indicó en otro tuit que estaba «mal redactado» y recalcó que su intención era «denunciar el genocidio palestino, no justificar el de los judíos europeos evidentemente».

Otra de las publicaciones cuestionadas dice que «Israel es un Estado genocida... y una población adoctrinada en el racismo y el odio más» y la última insiste en esto mismo, en referencia a Eurovisión: «Rusia no tendrá un sistema político muy democrático, a diferencia de ese estado donde pueden escoger entre Biden o Trump. Pero Israel, esa 'democracia' que nos dice, es un estado genocida. 'Boicot a Eurovisión'».

Sin «comunicación oficial»

El propio escritor se ha hecho de la reapertura de las diligencias judiciales en una publicación en redes sociales esta semana, aunque ha asegurado en ella no haber recibido todavía «comunicación oficial» sobre la misma. Según ha compartido, su información se limita a la recogida por ACOM, que acumula varias causas abiertas de carácter similar --incluida una al Ministerio de Consumo--.

En su comunicado, la entidad, que se autodefine como la «organización pro-Israel referencia en España», ha valorado «muy positivamente» el auto. En este sentido, considera que la resolución supone un «importante respaldo judicial» a la tesis que ha mantenido «desde el primer momento», que consiste en que las expresiones denunciadas «configuran un discurso de odio antisemita que deshumaniza y criminaliza colectivamente al pueblo judío».

Noticias relacionadas

Este contenido es al que De Toro ha respondido en sus redes sociales: «¿Qué me supone esto? ¿Qué consecuencias me trae? No lo sé. De entrada, introduce una nueva preocupación en mi vida. Si soy convocado a declarar a la Audiencia de Madrid, lo sabré entonces. No es la primera vez que el Estado de Israel me intimida con alguno de sus instrumentos». «¿Debo arrepentirme de tener escrito comparaciones entre el nazismo alemán y lo que hace el Estado sionista en Palestina? No me puedo ni me debo arrepentir», ha proseguido el autor, que ha remarcado que la población israelí no puede argumentar que «desconoce» lo que hace su gobierno. «Matar niños y niñas y población civil indefensa en su propia tierra y encerrada en campos de extermino», ha incidido.

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La orquesta gallega que dejó sin palabras a 13.000 personas en Madrid: «¿Pero quiénes sois?»
  2. Las grandes plantaciones de árboles en las cabeceras de los ríos de Galicia agravan la sequía
  3. Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
  4. Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos
  5. Malestar en el transporte gallego por el impacto de las obras en la A-6: «No se pierde una hora, se pierde una jornada de trabajo»
  6. Galicia se despide del calor este domingo con la llegada de un frente con lluvias y tormentas
  7. La caída de los 'influencers' también llega a los creadores de contenido gallegos: 'Parece que nos gusta consumir contenido de gilipollas
  8. Solo seis concellos destinan más de 100 euros per cápita a las fiestas: «En Galicia, el 90% de las contrataciones vienen de las comisiones»

La Audiencia de Madrid reabre una causa contra Suso de Toro, denunciado por delito de odio por una entidad proisraelí

La Audiencia de Madrid reabre una causa contra Suso de Toro, denunciado por delito de odio por una entidad proisraelí

Los hogares gallegos gastan 470 euros más al año en sanidad que antes de la pandemia

Los hogares gallegos gastan 470 euros más al año en sanidad que antes de la pandemia

La Xunta se quedará con los saldos de cuentas bancarias que lleven 20 años abandonadas

La Xunta se quedará con los saldos de cuentas bancarias que lleven 20 años abandonadas

La maquinaria compartida gana peso en el campo gallego: 61 cooperativas reciben seis millones en ayudas

La maquinaria compartida gana peso en el campo gallego: 61 cooperativas reciben seis millones en ayudas

Los médicos de familia envejecen y están más cerca de jubilarse: su edad media ya supera los 48 años en Galicia

Los médicos de familia envejecen y están más cerca de jubilarse: su edad media ya supera los 48 años en Galicia

Galicia aprueba la ayuda para Ceuta pero exige más recursos y coordinación al Gobierno central

Galicia aprueba la ayuda para Ceuta pero exige más recursos y coordinación al Gobierno central

El consumo de agua dibuja otro mapa en verano: Carnota y Muros como paradigma de la sequía en Galicia

El consumo de agua dibuja otro mapa en verano: Carnota y Muros como paradigma de la sequía en Galicia

La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e "incumplimientos legales" por parte de la Xunta y del Estado

La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e "incumplimientos legales" por parte de la Xunta y del Estado
Tracking Pixel Contents