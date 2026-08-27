Sanidad
Los médicos de familia envejecen y están más cerca de jubilarse: su edad media ya supera los 48 años en Galicia
El 26% de toda la plantilla del Sergas tiene más de 60 años, según el conselleiro de Sanidade
R. S. C.
El sistema sanitario gallego se enfrenta al reto de encontrar relevo para cubrir las vacantes por jubilación que se incrementarán en los próximos años. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, alertó este jueves sobre el envejecimiento de la plantilla. De los 33.746 profesionales del Servicio Galego de Saúde, 8.904 superan ya los 60 años, lo que representa el 26 por ciento de todo el personal.
Y esta situación se agrava en Atención Primaria, donde precisamente el déficit de facultativos es más acuciante. Así, la edad media de los médicos de familia se sitúa en los 48 años, ligeramente por encima de los 45 que registran los doctores de atención especializada.
Para dar respuesta a esta situación, Caamaño aboga por aumentar las plazas de formación sanitaria y adoptar medidas para retener el talento y mejorar las condiciones laborales de los profesionales. Así lo señaló durante su intervención en una mesa de debate en el marco del II Encuentro sobre políticas sanitarias y estado de las autonomías que se está celebrando en Santander.
Más plazas de formación
Así, el conselleiro de Sanidade explicó que Galicia está aumentando su capacidad formativa. En este sentido, la oferta de plazas de formación sanitaria especializada para facultativos fue aumentando en los últimos años hasta situarse en 566 plazas.
Esta subida se concentró especialmente en los ámbitos donde hay mayores necesidades de profesionales, entre ellos, el de medicina familiar y comunitaria y pediatría en Atención Primaria.
Junto con el incremento de plazas de formación, el conselleiro destacó la importancia de la retención de talento. El objetivo es favorecer que los profesionales formados en Galicia permanezcan en el sistema sanitario público. Para ello la Xunta impulsa medidas orientadas a la estabilización, la fidelización y la mejora de las condiciones de los profesionales. Por ejemplo, se aprobaron mejoras retributivas vinculadas a puestos de difícil cobertura y a la realización de guardias y prolongaciones de jornada.
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Fuente: Faro de Vigo
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