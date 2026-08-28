Galicia triunfa en Netflix con esta película protagonizada por Mario Casas sobre un romance a través del tiempo.

A principios de 2025, la directora gallega Olga Osorio llevó a las salas de cine de toda España una curiosa historia de amor clásica ambientada entre los años 50 y 90 protagonizada por el carismático Mario Casas junto a Michelle Jenner y Zoe Bonafonte.

Lo hizo bajo el título de El secreto del orfebre, largometraje que, tras recaudar entre 1,12 y 1,13 millones de euros en taquilla , se convirtió en uno de los dramas más exitosos del pasado año.

Una película con sello gallego que triunfa en Netflix

Ahora, esta adaptación de la novela homónima de Elia Barceló revive en el streaming de la mano de Netflix, plataforma en la que esta película con sello gallego ya se encuentra, después de su reciente incorporación al extenso catálogo del gigante audiovisual, entre los títulos más vistos de la última semana en España.

'El secreto del orfebre', película gallega que se encuentra entre las más vistas de la semana en Netflix / Netflix

Tan solo ha sido superado por producciones como La fiera, La familia Benetón +2 y Venom: El último baile. Su secreto: un romance elegante a la par que dramático en el que Mario Casas regresa al género que le convirtió en toda una estrella.

Mario Casas protagoniza un romance que viaja en el tiempo

El propio intérprete gallego da vida a Juan Pablo, un prestigioso orfebre español que vive en Barcelona y que está a punto de viajar a Nueva York para participar en una importante exposición dedicada a su trabajo.

Pero antes de embarcar en este largo viaje, decide hacer una parada en el pequeño pueblo en el que nació, un lugar que le hará recordar a Celia —interpretada por Michelle Jenner—, la chica de la que se enamoró a los 19 años y que todavía no ha conseguido olvidar.

Noticias relacionadas

'El secreto del orfebre', una historia de amor entre los años 50 y los 90

Sin embargo, una tormenta sorprenderá al protagonista, que, al despertar, descubrirá que ha retrocedido a los años 50 para encontrarse con la versión joven de Celia y de su yo adolescente —interpretados por Enzo Oliver y Zoe Bonafonte— haciendo que nos encontremos ante un romance a través del tiempo —producido principalmente por Nostromo Pictures y Movistar Plus+— capaz de hacernos creer en las segundas oportunidades, en volver a empezar, así como en los sueños que dejamos atrás.