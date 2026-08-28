Hallan un cadáver en el fondo de la Fervenza da Feixa, en Redondela
Un aviso de particulares alertó al 112 Galicia sobre el hallazgo de un cadáver en el fondo de la Fervenza da Feixa
EFE
El cadáver de una persona ha sido hallado este viernes en el fondo de la Fervenza da Feixa, en la localidad pontevedresa de Redondela.
El hallazgo del cadáver, según el 112 Galicia, se produjo sobre las 12:20 del mediodía, momento en que recibió el aviso por parte de unos particulares que se encontraron con él.
De inmediato, desde el Centro Integral de Atención a las Emergencial informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Redondela, al GES de Mos, a la Policía Nacional y a la Local, así como a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Redondela.
Una vez en el punto, confirmaron la información de los particulares y recuperaron el cuerpo del fallecido, que se encontraba en una zona de fácil acceso.
De momento, no han trascendido las causas del deceso.
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