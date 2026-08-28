Últimos fines de semana y nuevo horario para disfrutar del espectáculo audiovisual que ilumina la Fervenza do Ézaro en Dumbría

La Fervenza del Ézaro, uno de los lugares más mágicos no solo de la Costa da Morte sino de toda Galicia, ofrece cada verano un espectáculo de luz, sonido e imagen que solo es posible disfrutar algunos viernes y sábados de verano una vez que cae la noche. Todavía quedan algunos fines de semana para ver iluminada una de las cascadas más espectaculares de Galicia, situada en el municipio coruñés de Dumbría. Se forma en el río Xallas y cae directamente en el mar desde unos 40 metros de altura.

Eso sí, con una novedad, y es que cambia el horario. La cita se adelanta media hora, aprovechando que anochece antes. Así, en los cuatro fines de semana que quedan de espectáculo el evento comenzará a las 22.00 horas y se extenderá hasta las medianoche, ofreciendo proyecciones, colores y música. La asistencia es gratuita, pero se recomienda llegar con antelación para aparcar y coger sitio a los pies de la majestuosa fervenza.

Cascaca del Ézaro / ECG

Un lugar para no perderse

El adelanto horario empieza a aplicarse hoy y se mantendrá mañana y en los tres primeros fines de semana de septiembre. A partir de ahí, este espectáculo audiovisual se despedirá hasta el año que viene. Ofrece la posibilidad de disfrutar de este impresionante paraje natural de un modo diferente. Cada año atrae a miles de visitantes que se sorprenden con este salto de agua y su entorno. Más allá de su belleza, se da un fenómeno que lo hace más especial si cabe: es la única cascada de un río europeo que desemboca directamente en el mar, en este caso en el Atlántico. Fray Martín Sarmiento lo describió así: “Este río corre por lo alto de las montañas y como no puede meterse en el mar horizontalmente, hace una prodigiosa catarata al despeñarse en el mar por las faldas del Monte Pindo y frente al Cabo Finisterre”.

Se puede ver cualquier día del año gratis. En invierno, si llueve mucho y los niveles del embalse están muy altos, se abren las compuertas más de lo habitual y el caudal se multiplica, ofreciendo un espectáculo visual y sonoro. Pero es en verano cuando puede verse iluminada.

El lugar cuenta con un mirador que ofrece un balcón de lujo con vistas al monte Pindo (el llamado Olimpo Celta de Galicia), las islas Lobeiras y el Cabo Fisterra a lo lejos, todo con el océano como alfombra.