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Feijóo volverá a celebrar en Cerdedo-Cotobade este sábado el acto de apertura del curso político

El PP elige otra ver la Carballeira de San Xusto para el encuentro, que estará marcado por la política migratoria

Acto del PP en Cerdedo Cotobade el año pasado.

Acto del PP en Cerdedo Cotobade el año pasado. / Lavandeira jr / EFE

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R. S. C.

Santiago

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volverá a dar inicio al curso político una vez más, como ya es tradición, en la Carballeira de San Xusto, en la localidad pontevedresa del Cerdedo-Cotobade, según han informado desde el PP gallego.

El acto se celebrará el sábado a las doce del mediodía y contará con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aunque también podrían sumarse, como ocurrió en anteriores ocasiones, otros presidentes autonómicos y representantes del partido.

Este tradicional encuentro tendrá lugar en plena polémica por la crisis de Ceuta, después de que el propio Feijóo haya planteado que se confinen los migrantes con enfermedades contagiosas en la ciudad autónoma, y unos días antes de la comparecencia que el 3 de septiembre realizará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.

Así que, mientras que el año pasado el acto estuvo protagonizado por la oleada de incendios de los meses de julio y agosto, en esta ocasión será la política migratoria y las discrepancias por el reparto de los menores migrantes llegados a Ceuta entre las comunidades autónomas la que estará en el foco de todos los discursos.

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Después de un verano de sequía en Galicia, con varias localidades de la provincia de Pontevedra con restricciones de agua, la previsión para el sábado apunta lluvia, aunque ya el año anterior el PP se libró de esta amenaza justo antes del inicio del acto que pudo celebrarse, como estaba previsto, al aire libre.

Fuente: Faro de Vigo

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