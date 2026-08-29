Un médico australiano parte de A Illa de Arousa para dar la vuelta al mundo sólo y sin escalas

A las doce del mediodía, A Illa de Arousa despedía a Matthew Wright con 21 cañonazos. Es el máximo honor de la tradición naval y, en esta ocasión, servirá para marcar el comienzo de una aventura que llevará al médico australiano a recorrer unos 50.000 kilómetros de océano, sólo, sin escalas y sin asistencia. Wright zarpará este domingo desde el puerto de O Xufre a bordo del Agitator, un velero de apenas 11 metros de eslora con el que pretende completar una circunnavegación por la ruta de los grandes cabos. Le esperan unos ocho meses de navegación y alrededor de 27.000 millas náuticas, buena parte de ellas por algunos de los mares más peligrosos del planeta.

La salida estará acompañada por "un buen número" de embarcaciones, según los responsables del puerto, que quieren convertir el momento en una despedida a la altura de la travesía. El Concello de A Illa y la Escola de Navegación Tradicional Dorna respaldan una iniciativa que busca además proyectar el municipio como destino turístico vinculado a la navegación y respetuoso con el medio ambiente. Galicia viajará también con Wright, pues nombre de A Illa de Arousa estará visible en los dos costados del Agitator durante toda la vuelta al mundo.

Una travesía en tiempo real

La aventura podrá seguirse desde tierra. El velero dispone de un sistema de posicionamiento que transmitirá continuamente sus datos y permitirá consultar en tiempo real su evolución a través de agitator.gal. La página también recogerá los mensajes que el navegante pueda enviar durante la travesía. Wright llevará dos cámaras GoPro para documentar el viaje y un dron que solo podrá utilizar cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. El material servirá posteriormente para elaborar un documental destinado a televisión y redes sociales.

Pero la tecnología no elimina el principal desafío de una navegación de este tipo: pasar meses sólo en el mar. Según los responsables de la expedición, marineros veteranos señalan el cansancio acumulado como uno de los mayores peligros. Después de semanas durmiendo poco, explican, aumenta la posibilidad de cometer un error al maniobrar, interpretar un parte meteorológico o realizar una reparación sobre cubierta.

El Agitator ha sido preparado precisamente para afrontar buena parte de esas situaciones. Entre las mejoras incorporadas figura un mamparo estanco en la proa para reducir el riesgo de hundimiento en caso de colisión con un objeto. También dispone de cinturones de seguridad en las dos literas, a babor y estribor, para mantener al navegante sujeto durante los temporales. El barco incorpora además dos escalones en el timón para facilitar el acceso a la parte sumergida si fuese necesario reparar una avería, dos pilotos automáticos de viento y un timón independiente.

Noticias relacionadas

Sin embargo, no es la primera vez que Wright se plantea afrontar esta ruta. En 2022 tenía previsto participar en la Golden Globe Race, una regata en solitario, sin escalas y sin asistencia que sigue precisamente el recorrido que ahora realizará. Los problemas de salud le obligaron entonces a renunciar. Cinco años atrás, el australiano llegó con su barco a A Illa de Arousa, donde lo ha mantenido durante los inviernos. Ahora ha decidido volver a intentarlo, aunque al margen de la competición. La Golden Globe Race se celebra de nuevo este año, pero Wright ha optado por emprender su propia circunnavegación desde O Xufre.