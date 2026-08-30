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Los ataques de orcas llegan a la ría de Vigo: segundo incidente en 24 horas en las costas gallegas, dañando a un velero con dos tripulantes

Los cetáceos dañaron el timón del barco, que tuvo que ser socorrido

La Salvamar Mirach se desplaza para auxiliar al velero afectado

La Salvamar Mirach se desplaza para auxiliar al velero afectado / Salvamento Marítimo

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R. V.

Vigo

Nuevo ataque de orcas en las costas gallegas. Después de que el sábado un grupo de estos cetáceos golpeara a un velero en una regata organizada por el Club Náutico de O Grove, un grupo de orcas han atacado un velero que navegaba con dos tripulantes en el norte de la ría de Vigo, rompiendo el timón de la embarcación. Este es el segundo ataque que se produce en las últimas 24 horas en aguas gallegas.

Según ha informado Salvamento Marítimo, recibieron una llamada a las 13.00 horas alertando de que un velero había sido atacado por orcas en las proximidades de la zona norte de la Ría de Vigo y que su timón se había visto dañado.

A continuación, los controladores del centro movilizaron al barco de rescate Salvamar Mirach y contactaron con la embarcación Savana, que se encontraba al costado del velero y confirmaron la avería del mismo.

Tras aconsejarles tomar precauciones por la actividad de los animales, el barco les indicó que había científicos a bordo estudiando el comportamiento de las orcas y que disponían de timones metálicos, más resistentes a las interacciones.

Varias orcas se dejan ver en la costa de A Vela

Varias orcas se dejan ver en la costa de A Vela

R. V.

Por su parte, el velero en apuros les indicó que tras revisar el barco, no encontraron ninguna vía de agua y que el motor funcionaba, por lo que podían navegar despacio de regreso a puerto.

Finalmente, se desplazaron navegando a seis nudos hasta el puerto deportivo de Baiona escoltados en todo momento por la Salvamar Mirach de forma preventiva, con hora de llegada a las 16.30 horas de la tarde.

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Fuente: Faro de Vigo

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