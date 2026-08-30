Feijóo quiere la fábrica china de Ferrol, pero no el modelo de financiación autonómica de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que Ferrol (A Coruña) vaya a acoger la planta de SAIC Motor, el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos, porque es "una oportunidad económica" para la comarca. Además, ha señalado que es el Gobierno de Pedro Sánchez, al que "corresponde la seguridad" de España, el que tiene "argumentos suficientes para facilitar y autorizar esa ubicación".

"Creo que es una excelente noticia para la comarca de Ferrolterra tener la oportunidad de una fábrica de coches. Por lo que he visto, es una oportunidad económica que no podemos dejar pasar", ha declarado Feijóo, que ha subrayado que es "evidente" que él no puede "opinar de expedientes" que no conoce ni en los que ha participado.

Feijóo, que fue presidente en esta comunidad más de 13 años, ha afirmado que la ubicación de esa planta china en Galicia es una cuestión que el presidente de la Xunta ha llevado con el Gobierno de España de forma permanente".

"Entiendo yo que el Gobierno de España, que es al que le corresponde la seguridad de nuestro país, pues tiene argumentos suficientes para facilitar y para autorizar esa ubicación en ese lugar. Pero no tengo más información", ha manifestado el líder del PP en una entrevista concedida a Europa Press hace unos días en Santiago de Compostela.

Cerca de Navantia y la base naval

A primeros de agosto, se difundió la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertaban del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

Feijóo ha saludado que Ferrol sea el lugar escogido para este proyecto. "Lo que está claro es que para Ferrolterra, que tiene unos porcentajes todavía de paro muy importantes, que tiene un problema de falta de industrialización muy importante, es una ocasión que conviene no perder en ningún caso", ha finalizado.

La planta de SAIC Motor, con capital del Gobierno chino y dueño de marcas como MG, tendrá una inversión inicial de 200 millones de euros. Las obras comenzarán en el año 2027 y empezará a estar operativa antes de que finalice 2028, creará 2.300 empleos y espera producir 120.000 vehículos al año.

El proyecto cuenta con el aval de defensa

El proyecto de la planta del gigante chino SAIC Motor previsto en Ferrol tendrá aval favorable del Ministerio de Defensa, según trasladó el pasado 11 de agosto la ministra Margarita Robles al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, según fuentes del Gobierno autonómico consultadas por Europa Press.

SAIC, dueña de la marca MG, aseguró poco después que la instalación de su planta de vehículos eléctricos en Ferrol se ejecutará "salvaguardando íntegramente" la seguridad nacional de España, al tiempo que expresó su respeto a que se evalúen todos los factores relevantes para su implantación. "El proyecto de la fábrica de SAIC en territorio español es de una suma importancia para la zona y para el país y desde SAIC entendemos que se evalúen todos los factores relevantes para su implantación, incluyendo no solo los económicos sino también los industriales, creación de empleo y consideraciones de seguridad nacional", según trasladaron fuentes de SAIC a Europa Press.