Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Talleres ilegalesSueldos en SantiagoSuceso en el TambreMaría PardoCompos
instagram

Granxa Arqueixal e Adegas Lareu, premios Bacelos de Prata por unir producto, territorio e idioma propio de Galicia

Os galardóns recoñecen o proxecto ecolóxico e de agroturismo de Palas de Rei e a traxectoria vitivinícola dunha adega da Ribeira Sacra

Vista aérea da granxa Arqueixal, en Palas de Rei.

Vista aérea da granxa Arqueixal, en Palas de Rei. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo Gallego

Santiago

Os Premios Bacelos de Prata 2026 recoñeceron este ano ás empresas lucenses Granxa Arqueixal, de Palas de Rei, e Adegas e Viñedos Lareu, de Chantada, por combinar actividade agroalimentaria, calidade, territorio e presenza do galego.

Arqueixal, situada en Santiago de Albá, mantén dende 1989 a tradición queixeira familiar cun modelo baseado na produción ecolóxica e na recuperación da cultura rural. Da súa granxa saen queixos, iogur natural e leite fresco pasteurizado. O galego está presente na etiquetaxe, na web, na divulgación, nas actividades de agroturismo e na relación cos consumidores.

O xurado destaca precisamente esa combinación de produción agroalimentaria, recuperación da arquitectura tradicional, agroturismo e defensa do territorio. A calidade dos seus produtos tamén conta con recoñecementos recentes: nas Catas de Galicia de 2025, o queixo Arqueixal conseguiu o ouro na categoría de produción ecolóxica e o Arqueixal curado, a prata.

O segundo premio viaxa até a Ribeira Sacra. Adegas e Viñedos Lareu, en Sabadelle, Chantada, conserva unha antiga adega do século XVIII e mantén unha actividade ligada ao coidado da terra e á protección da paisaxe. Nos seus viñedos cultiva variedades como Godello, Treixadura, Mencía, Merenzao, Sousón ou Caíño.

Viñedos de Adegas Lareu, na Ribeira Sacra.

Viñedos de Adegas Lareu, na Ribeira Sacra. / Adegas e Viñedos Lareu - Sabatelius

No seu caso, o compromiso coa lingua galega vén de lonxe: o xurado salienta o seu uso continuado desde os anos oitenta na etiquetaxe, na imaxe corporativa, na web e nas redes sociais. Unha aposta coa que a adega reforza a relación entre os seus viños e o territorio da Ribeira Sacra.

Noticias relacionadas

A XVIII edición dos Bacelos de Prata coincide, ademais, co 90 aniversario da creación da UCRA, a Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Avia, impulsada por Álvaro das Casas Blanco para promover a calidade da produción e a presenza do galego nos viños e licores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La orquesta gallega que dejó sin palabras a 13.000 personas en Madrid: «¿Pero quiénes sois?»
  2. Las grandes plantaciones de árboles en las cabeceras de los ríos de Galicia agravan la sequía
  3. Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
  4. Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos
  5. Galicia se despide del calor este domingo con la llegada de un frente con lluvias y tormentas
  6. Solo seis concellos destinan más de 100 euros per cápita a las fiestas: «En Galicia, el 90% de las contrataciones vienen de las comisiones»
  7. La casa en venta más cara de Galicia está en la Costa da Morte y cuesta 5 millones: un castillo frente al mar que lleva años buscando dueño
  8. La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e 'incumplimientos legales' por parte de la Xunta y del Estado

Ingresada en la UCI una concejala de O Incio (Lugo) tras ser corneada por un toro

Ingresada en la UCI una concejala de O Incio (Lugo) tras ser corneada por un toro

Granxa Arqueixal e Adegas Lareu, premios Bacelos de Prata por unir producto, territorio e idioma propio de Galicia

Granxa Arqueixal e Adegas Lareu, premios Bacelos de Prata por unir producto, territorio e idioma propio de Galicia

Feijóo quiere la fábrica china de Ferrol, pero no el modelo de financiación autonómica de Sánchez

Feijóo quiere la fábrica china de Ferrol, pero no el modelo de financiación autonómica de Sánchez

Los ataques de orcas llegan a la ría de Vigo: segundo incidente en 24 horas en las costas gallegas, dañando a un velero con dos tripulantes

Los ataques de orcas llegan a la ría de Vigo: segundo incidente en 24 horas en las costas gallegas, dañando a un velero con dos tripulantes

Un poeta gallego busca a su musa en 'La isla de las tentaciones 11': las redes sociales alucinan con su presentación

Un poeta gallego busca a su musa en 'La isla de las tentaciones 11': las redes sociales alucinan con su presentación

Mucho crecimiento, poca implantación: la IA sólo está en una de cada cinco empresas gallegas

Mucho crecimiento, poca implantación: la IA sólo está en una de cada cinco empresas gallegas

Hallado un cadáver en el interior de una casa incendiada en Arteixo

Hallado un cadáver en el interior de una casa incendiada en Arteixo

«Non damos feito»: por qué los talleres gallegos están colapsados y las esperas pueden llegar a meses

«Non damos feito»: por qué los talleres gallegos están colapsados y las esperas pueden llegar a meses
Tracking Pixel Contents