Ingresada en la UCI una concejala de O Incio (Lugo) tras ser corneada por un toro
El animal, que siempre se había comportado de manera tranquila en la explotación, atacó a la mujer mientras desempeñaba labores rutinarias y le causó lesiones todavía por determinar, a la espera del parte médico
R.S.
Sandra Fernández Gandoy, concejala del PP en O Incio (Lugo), ha tenido que ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario Lucus Augusti tras ser corneada por un toro de la explotación ganadera familiar en la que se encontraba trabajando.
El alcalde del municipio, el popular Hector Corujo, ha confirmado a la agencia EFE el suceso, que se produjo este sábado por la tarde, pasadas las 18 horas, en la aldea de Fruxil, perteneciente a la parroquia de A Cervela. El animal, que siempre se había comportado de manera tranquila en la explotación, atacó a la mujer mientras desempeñaba labores rutinarias y le causó lesiones todavía por determinar, a la espera del parte médico.
Fernández Gandoy forma parte del equipo de gobierno de este pequeño municipio rural de Lugo, de unos 1.500 habitantes, tras haber obtenido el acta de concejala tras las elecciones locales de mayo de 2023; en las que el PP obtuvo mayoría absoluta con seis de nueve ediles.
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