«Non damos feito»: por qué los talleres están colapsados en Galicia y las esperas pueden llegar a meses

Talleres llenos y esperas de semanas o meses para mantenimientos y reparaciones. Es la realidad que viven todos, o casi todos, los negocios de mecánica en Galicia. “Non damos feito, hai demasiada carga de traballo”. Quien resume en esta frase la situación del sector es Esteban, uno de los socios de Ames Diésel, en el polígono industrial Novo Milladoiro. Son cinco personas trabajando en taller y dos en oficina, y están al máximo de su capacidad.

¿Qué está pasando para que los negocios que se dedican a arreglar y poner a punto los vehículos que circulan por las carreteras hayan llegado a este nivel de saturación, con una demanda que desborda la capacidad de prestar servicio? “Hai máis coches, menos talleres e a xente arregla moito coche vello, de dez ou quince anos para arriba”, analiza Esteban.

Reparar antes que comprar un coche nuevo

En conclusión: no hay talleres suficientes para dar respuesta a una demanda creciente en un escenario en el que el parque móvil de turismos en Galicia ya supera los 1,6 millones de unidades y tiene una edad media que roza los 16 años en el caso de los coches y rebasa los 18 en las furgonetas. Lejos de observar una clara renovación hacia vehículos nuevos o con poca antigüedad, este mecánico con 30 años de experiencia en el sector nota que los conductores optan más por reparar coches con años de rodaje ante de lanzarse a comprar otro. “Hai sete ou oito anos isto non ocorría”, cuenta.

Uno de los factores que influye es el alto precio de los turismos nuevos tras la subida de precios de los últimos años. Según los datos de Hacienda a partir del impuesto de matriculación, un coche a estrenar cuesta, de media, 23.350 euros en Galicia. Por otro lado, constata que las nuevas generaciones de automóviles dan problemas con mayor facilidad al incorporar más tecnología y meten a su dueño en averías costosas a la primera de cambio. “Por calquera tontería deixas 1.000 euros ou 2.000”, dice. A esto suma las esperas por recambios para coches relativamente nuevos: “Temos que agardar un mes ou dous e iso atrasa todo”.

Déficit de chapistas y mecánicos

Este cúmulo de circunstancias aumentan las llamadas a los talleres, que en muchos casos aseguran no poder abarcar más. En parte también porque, como otros sectores, enfrentan serias dificultades para encontrar mano de obra, sobre todo cualificada. Faltan chapistas y también mecánicos. Esteban observa cierta falta de interés: “A xente quere traballar pouco, poñer as condicións e ter calidade de vida”. Y no solo falta personal, también relevo generacional para ponerse a los mandos de los talleres abocados a cerrar por la jubilación de sus propietarios.

Guerra contra los talleres ilegales

Junto a estos retos, el sector sigue topándose con otro lastre que viene de atrás: la competencia que ejercen los talles ilegales, negocios que operan en la clandestinidad y que usan el precio como gancho. “Non declaran nada do que gañan e collen o traballo bo, os cambios de aceite ou de embrague. Cando o coche ten problemas mandannolo a nós”, reprueba Esteban, que opina que el cobro de prestaciones en España incentiva la proliferación de estos talleres pirata. “E mentres, nós temos que pagar impostos, aluguer, luz, os soldos dos traballadores. Hai moitos gastos, cada vez máis”, señala.