El pino gana terreno al eucalipto en la explotación forestal pública y privada

El pino gana, sin lugar a duda, terreno al tan cuestionado eucalipto. El aumento de presencia del primero iguala casi al descenso del segundo: un 7,3% más frente a un retroceso del 7,7%. Así se desprende del último balance anual de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, según el cual el aprovechamiento forestal del distrito de Caldas-O Salnés, el número XIX, el que incluye la comarca de Pontevedra, cerró 2025 con un volumen inferior al registrado cinco años antes, aunque la evolución difiere de forma significativa según la especie arbórea. Los datos muestran un descenso del eucalipto y, al mismo tiempo, un avance del pino, especialmente del pinus pinaster, más conocido como «piñeiro do país» o pino bravo.

El volumen total aprovechado, sumando los terrenos de gestión pública y privada, pasó de 368.918 metros cúbicos en 2020 a 355.492 en 2025. La reducción es de 13.426 metros cúbicos, un 3,6% en el conjunto del lustro.

El eucalipto continúa siendo con diferencia la especie con mayor volumen de aprovechamiento, pero pierde peso. Los 245.880 metros cúbicos de 2020 se redujeron a 226.927 en 2025, lo que supone casi 19.000 metros cúbicos menos y una caída del 7,7%.

Ese retroceso hace que el eucalipto pase de representar el 66,7% de toda la madera aprovechada en 2020 al 63,8% en 2025. Es decir, continúa concentrando prácticamente dos de cada tres metros cúbicos, pero su dominio se reduce en el balance de los últimos cinco años.

Diferentes especies

La evolución del pino es distinta según la especie. El pino del país, la principal especie de conífera en el distrito, aumenta desde los 99.640 metros cúbicos de 2020 hasta los 109.671 de 2025. Son algo más de 10.000 metros cúbicos adicionales y un incremento del 10,1%.

No todos los pinos siguen, sin embargo, la misma trayectoria. El pinus radiata, «piñeiro de Monterrei» o pino americano, baja de 8.860 a 6.714 metros cúbicos, un descenso del 24,2%, mientras que el volumen de pinus sylvestris, «piñeiro rubio» o pino silvestre, es testimonial y pasa de 26 a apenas 11 metros cúbicos.

Si se agrupan las tres especies de pino, su aprovechamiento pasa de 108.526 a 116.396 metros cúbicos, un incremento del 7,3%. Su peso sobre el conjunto de la madera cortada avanza así desde el 29,4% hasta el 32,7% en cinco años.

El caso de los particulares

La evolución resulta todavía más significativa si se observa únicamente la gestión privada, que concentra la inmensa mayoría de los aprovechamientos forestales del distrito.

En estos terrenos, el volumen total disminuye ligeramente, desde 351.100 metros cúbicos en 2020 hasta 344.457 en 2025, una reducción del 1,9%.

Dentro de ese balance, el eucalipto baja un 8,5%, al pasar de 242.517 a 221.792 metros cúbicos. El pinus pinaster, en cambio, crece un 22,6%, desde 87.373 hasta 107.148 metros cúbicos.

El conjunto de las tres especies de pino suma en el monte privado 113.774 metros cúbicos en 2025, frente a 95.807 cinco años antes. El aumento alcanza el 18,8%.

El reparto por especies refleja ese cambio: en 2020 el eucalipto representaba el 69,1% de la madera aprovechada en terrenos privados y los pinos el 27,3%. Cinco años después, la cuota del eucalipto se reduce al 64,4%, mientras la de los pinos sube hasta el 33%.

En general, aunque el aprovechamiento forestal continúa claramente dominado por el eucalipto, se ha estrechado la distancia respecto al pino. El «piñeiro do país» sería el principal responsable de ese cambio, al ganar volumen tanto en cifras absolutas.

Si se habla de riesgo de incendios, hay que recordar, en todo caso, que tanto pinos como eucaliptos son especies adaptadas al fuego, lo que les permiten sobrevivir a él e incluso regenerarse con facilidad.