Un gallego en 'La isla de las tentaciones 11'
Un poeta gallego busca a su musa en 'La isla de las tentaciones 11': las redes sociales alucinan con su presentación
El tentador de 24 años sorprende con los versos que recita ante las cámaras
Telecinco ya prepara el regreso de uno de sus formatos estrella, La isla de las tentaciones. Una esperada undécima edición que ya calienta motores con el estreno en la plataforma de streaming Mediaset Infinity del primero de los dos programas de Rumbo a La isla de las tentaciones —el segundo se lanzará este martes–.
Un espacio que centra su atención en los solteros y solteras que pondrán a prueba a las parejas protagonistas durante la experiencia en las lujosas y paradisíacas villas de la República Dominicana.
Un poeta gallego buscando musa en 'La isla de las tentaciones'
El programa ya ha dado mucho de qué hablar. De ello tiene la culpa la aparición de Javi Escorza, un tentador de 24 años procedente de Galicia. El motivo: su pasión por escribir poesía, una faceta difícil de ver entre los participantes de realities del estilo de La isla de las tentaciones.
Escorza llegará a La isla de las tentaciones 11 con un claro objetivo. «Quiero participar en La isla de las tentaciones porque soy un poeta que quiere encontrar a su musa para seguir escribiendo poemas».
Sus versos desatan las reacciones en redes sociales
Estas palabras las pronuncia poco antes de recitar unos versos que demuestran lo que es capaz de plasmar con la pluma: «Si yo fuera una cometa, tu serías el viento que me mueve, porque los ojos que me miran nunca serán lo que fuimos en el pasado».
Unas declaraciones que han hecho que numerosos usuarios alucinasen en redes sociales, donde se han podido leer comentarios como «Espera, qué???» o «Qué ha dicho???».
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