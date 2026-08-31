Deniegan el desbloqueo de las cuentas bancarias a un investigado por las 3,6 toneladas de cocaína incautadas en A Pobra

La Audiencia Provincial de A Coruña ha denegado el desbloqueo de las cuentas bancarias a un investigado por las 3,6 toneladas de cocaína decomisadas en septiembre del pasado año en A Pobra do Caramiñal y que llegaron en semisumergible.

Alijo de cocaína incautado en el último gran operativo contra el narcotráfico / Cabalar

El investigado recurrió el auto dictado el 21 de enero por el Tribunal de Instancia de Muros, que denegó el desbloqueo de sus cuentas bancarias. En su recurso alegaba que tanto él como su pareja no estaban inmersos en la causa y que su único medio de vida era la pensión que percibía.

Ahora, la Audiencia Provincial considera que concurren los requisitos necesarios para mantener esta medida cautelar, acordada durante la instrucción de la causa, al entender que existe un "peligro real e inminente" de que puedan producirse transferencias de dinero o incluso su desaparición. La Sala señala que el bloqueo resulta necesario para garantizar la efectividad de un eventual comiso.

Asimismo, indica que esta medida es proporcional a la gravedad del presunto delito contra la salud pública cometido por el recurrente, así como de idónea para evitar la desaparición de dinero que pudiera tener un origen ilícito. También apunta que el bloqueo permite evitar la desaparición de pruebas sobre el origen ilícito del dinero.

La resolución añade que la defensa no aportó documentación que acreditase que en la cuenta bloqueada se ingresase una pensión no contributiva, como sostenía en su recurso.

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La operación 'Saona' se produjo en septiembre del pasado año tras incautar un alijo de 3.650 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal, que llegaron a la costa gallega en un semisumergible. El operativo se saldó con un total de 14 detenciones.