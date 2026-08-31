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El Gobierno repartirá cerca de 11 millones para acelerar la implantación de la IA en las empresas de Galicia

Según explicó el ministro para la Transformación Digital, en la comunidad gallega son 31 los proyectos beneficiarios

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una imagen de archivo

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una imagen de archivo / Ricardo Rubio

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E. P.

Santiago

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este lunes que su Departamento ha resuelto las convocatorias de Red IA y Red IA Salud, con una inversión total de 10,7 millones de euros, para el impulso de 31 proyectos de inteligencia artificial en empresas de Galicia

A nivel nacional, invertirán un total de 180 millones de euros, para el impulso de 372 proyectos, de los que en la comunidad gallega 29 pertenecen a RED IA y los dos restantes a RED IA Salud. Óscar López lo ha explicado durante su intervención en el 40 'Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones' de Ametic, la patronal de la industria digital en España, que se celebra estos días en Santander y que reúne a los distintos actores del ecosistema digital (administraciones, empresas, sector académico, colegios profesionales, representantes sociales y sociedad civil) para abordar el reto de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar, impulsando un crecimiento sostenible e inclusivo.

"Estas convocatorias son solo una muestra del escaparate de éxitos digitales de este Gobierno", ha dicho el ministro, que fue el encargado de anunciar, en julio del año pasado, estas ayudas que gestiona Red.es y que buscan impulsar la IA en el tejido empresarial y en el sector de la salud. Como ha explicado el propio López, en el caso de RedIA, se trata de 130 millones de fondos Feder que se destinan al impulso del desarrollo tecnológico y la innovación en IA, así como a la incorporación de la IA en los procesos productivos de las cadenas de valor.

En total, ha detallado, 300 proyectos empresariales (de los más de mil que se presentaron) de todas las comunidades autónomas se beneficiarán de estas ayudas que les permitirán desarrollar asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad o sistemas predictivos. El ministro ha puesto en valor que el 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes y ha explicado que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los 5 millones de euros.

Por su parte, la convocatoria de RedIA Salud destina 50 millones a 72 proyectos que impulsan la IA en el ámbito sanitario y que abarcarán todas las etapas del proceso asistencial, desde la predicción, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Se trata de proyectos que van desde la investigación clínica, biomédica y farmacológica, hasta relacionados con la respuesta ante las emergencias.

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López ha destacado la importancia de este tipo de ayudas porque "igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA". "La productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa nueva tecnología es útil y se democratiza. Y para democratizar e impulsar una IA española útil y competitiva, debemos multiplicar nuestra capacidad de cómputo", ha explicado.

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